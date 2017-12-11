Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января

Источник: РИА Новости

Эта мера коснется служащих казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников госорганов. Кроме того, прибавку к зарплате получат гражданские служащие воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил региональным властям об указе по повышению зарплаты бюджетникам.