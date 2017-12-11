Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России с января на четыре процента вырастут зарплаты бюджетников. Распоряжение
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России с января на четыре процента вырастут зарплаты бюджетников. Распоряжение
Эта мера коснется служащих казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников госорганов. Кроме того, прибавку к зарплате получат гражданские служащие воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил региональным властям об указе по повышению зарплаты бюджетникам.
Кроме того, в конце ноября правительство выделило более 200 миллионов рублей на повышение зарплат работников учреждений культуры и 3,6 миллиарда рублей — тем, кто занят в сфере образования и науки.