В Татарстане предложили сделать татарский язык государственным для России

Источник: РИА Новости

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до сих пор было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

В конце ноября парламент Татарстана согласился с новыми рекомендациями министерства образования и науки РФ, согласно которым изучение государственных языков республик на всей территории страны будет добровольным, на основе письменного согласия родителей и законных представителей учащихся — до 2 часов в неделю. При этом в республике различные общественные организации выступают в поддержку обязательности изучения татарского языка.

«Обращаемся к вам с просьбой вынести на рассмотрение Госдумы наше предложение о передаче татарскому языку статуса государственного в РФ. Дело в том, что наш народ по численности в РФ занимает второе место, и татарский язык неофициально является в РФ вторым языком межнационального общения», — говорится в открытом письме членов совета старейшин Набережночелнинского мухтасибата Духовного управления мусульман Татарстана.

Авторы письма отмечают, что татарский язык понимают башкиры, кумыки, балкары, якуты, алтайские народы, выходцы из Средний Азии, азербайджанцы, турки и другие.

По мнению совета старейшин Набережночелнинского мухтасибата, большая часть (две трети) татарского народа живет за пределами Татарстана, и у них нет возможности получить на родном языке образование, развивать культуру, традиции и обряды. Как подчеркивают авторы письма, сегодняшняя политика, проводимая по отношению к языкам малых народов, серьезно настораживает и беспокоит, а уменьшение часов преподавания татарского языка в школах Татарстана может подорвать достигнутое в республике равновесие между русским и татарским народами.