Москалькова назвала Алексееву знаменем правозащитного движения

«Мы поздравляем Людмилу Михайловну Алексееву с присуждением Госпремии, рады, что указ подписан [президентом]. При обсуждении ее кандидатуры на заседании Общественной комиссии один из членов комиссии сказал, что она — икона правозащитного движения. Я бы сказала, что она — знамя правозащитного движения», — сказала ТАСС Москалькова.

По ее словам, Алексеева сумела «взрастить целую школу результативной правозащитной деятельности и результативного взаимодействия общества и власти». «Так что это заслуженная награда», — подчеркнула омбудсмен. Она также считает исключительно полезным взаимодействие с Людмилой Алексеевой. «Наше взаимодействие очень конструктивно, позволяет быстро реагировать на нарушения прав граждан и позволяет восстанавливать нарушенные права и свободы», — подчеркнула Москалькова.