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18:47 (мск), источник: ТАСС

Москалькова назвала Алексееву знаменем правозащитного движения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, которой в понедельник была присуждена Государственная премия, знаменем правозащитной деятельности.

«Мы поздравляем Людмилу Михайловну Алексееву с присуждением Госпремии, рады, что указ подписан [президентом]. При обсуждении ее кандидатуры на заседании Общественной комиссии один из членов комиссии сказал, что она — икона правозащитного движения. Я бы сказала, что она — знамя правозащитного движения», — сказала ТАСС Москалькова.

По ее словам, Алексеева сумела «взрастить целую школу результативной правозащитной деятельности и результативного взаимодействия общества и власти». «Так что это заслуженная награда», — подчеркнула омбудсмен. Она также считает исключительно полезным взаимодействие с Людмилой Алексеевой. «Наше взаимодействие очень конструктивно, позволяет быстро реагировать на нарушения прав граждан и позволяет восстанавливать нарушенные права и свободы», — подчеркнула Москалькова.

«Хочется пожелать Людмиле Михайловне Алексеевой здоровья, крепости духа и такой же, как и сейчас, энергии в защите прав граждан», — заключила уполномоченный по правам человека в РФ.

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