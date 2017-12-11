Полтавченко предложил Михаила Кучерявого на пост нового вице-губернатора

Ранее сообщалось, что Правительство Петербурга сформирует в своем составе подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением Арктики. Новое подразделение будет обеспечивать взаимодействие со всеми регионами, входящими в эту программу, и с федеральным центром, а также координировать деятельность всех петербургских учреждений, предприятий и организаций, связанных с освоением арктического региона.