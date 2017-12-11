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12:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Полтавченко предложил Михаила Кучерявого на пост нового вице-губернатора

В сферу компетенций нового руководителя войдут вопросы экологической безопасности и освоения Арктики.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил Законодательному собранию города согласовать кандидатуру Михаила Кучерявого на пост нового вице-губернатора, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собеседников в городском парламенте.

Михаила Кучерявого могут назначить на этот пост 13 декабря. В сферу компетенций нового руководителя войдут вопросы экологической безопасности, окружающей среды и Арктики.

Ранее сообщалось, что Правительство Петербурга сформирует в своем составе подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением Арктики. Новое подразделение будет обеспечивать взаимодействие со всеми регионами, входящими в эту программу, и с федеральным центром, а также координировать деятельность всех петербургских учреждений, предприятий и организаций, связанных с освоением арктического региона.

Михаил Кучерявый занимает пост вице-губернатор Ленинградской области. Ранее он руководил управлением Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ по Северо-Западному федеральному округу.

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