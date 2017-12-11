Мэра Туапсе отпустили после задержания с пакетом денег

По предварительным данным, чиновника подозревают в получении взятки за признание одного из домов аварийным. При задержании у него был пакет, в котором якобы находилась крупная сумма денег. На видео, которое появилось в социальных сетях, Чехов утверждает, что это просто подарок на день рождения.

После того как мэра Туапсе опросили в рамках проверки, его отпустили. Сейчас чиновник «догуливает» заслуженный отпуск, выйдет на работу он уже после новогодних праздников.

— Проверка по факту получения денежных средств продолжается. В рамках доследственной проверки следователь не имеет полномочий избирать меру пресечения, только в рамках возбужденного уголовного дела, — пояснили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас, на время отпуска Чехова, обязанности главы Туапсе исполняет Юрий Кузьменко.