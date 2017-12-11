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17:03 (мск), источник: Volga News

Экс-глава самарского УФСБ Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора

Врио вице-губернатора Самарской области — руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции назначен Юрий Рожин, до июня 2015 г. возглавлявший региональное управление ФСБ. Его представили в понедельник, 11 декабря, на заседании регионального оргкомитета «Россия-2018».

Источник: Reuters

Напомним, с 2012 г. до сентября 2017 г. этот пост занимал Валерий Юртайкин. Он был назначен на эту должность экс-губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, с которым прежде работал в республике Мордовия.

После назначения 25 сентября текущего года врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Валерий Юртайкин стал первым чиновником областного правительства, покинувшим свой пост. После формальной процедуры увольнения всех вице-губернаторов и министров, Юртайкин к должности с приставкой «врио» в отличие от всех остальных не вернулся.

Юрий Рожин родился 8 июня 1957 года в городе Елабуга (Татарская АССР) в семье военнослужащих, окончил Казанское высшее военное инженерное училище и Академию Федеральной службы безопасности России. С 1981 года он трудился в органах государственной безопасности СССР, а затем — в Федеральной службе безопасности России. С 2003 по 2005 г. Юрий Рожин был начальником УФСБ РФ по Чеченской республике. С июля он 2005 г. перешел на аналогичную должность в самарское управление ФСБ, где проработал почти десять лет. Последние два года, по информации местных СМИ, Юрий Рожин работал в Москве.

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Экс-глава самарского УФСБ Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора
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