Экс-глава самарского УФСБ Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора
Врио
Врио
Напомним, с 2012 г. до сентября 2017 г. этот пост занимал Валерий Юртайкин. Он был назначен на эту должность
После назначения 25 сентября текущего года врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Валерий Юртайкин стал первым чиновником областного правительства, покинувшим свой пост. После формальной процедуры увольнения всех
Юрий Рожин родился 8 июня 1957 года в городе Елабуга (Татарская АССР) в семье военнослужащих, окончил Казанское высшее военное инженерное училище и Академию Федеральной службы безопасности России. С 1981 года он трудился в органах государственной безопасности СССР, а затем — в Федеральной службе безопасности России. С 2003 по 2005 г. Юрий Рожин был начальником УФСБ РФ по Чеченской республике. С июля он 2005 г. перешел на аналогичную должность в самарское управление ФСБ, где проработал почти десять лет. Последние два года, по информации местных СМИ, Юрий Рожин работал в Москве.