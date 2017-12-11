Экс-глава самарского УФСБ Юрий Рожин назначен врио вице-губернатора

Напомним, с 2012 г. до сентября 2017 г. этот пост занимал Валерий Юртайкин. Он был назначен на эту должность экс-губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, с которым прежде работал в республике Мордовия.

После назначения 25 сентября текущего года врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Валерий Юртайкин стал первым чиновником областного правительства, покинувшим свой пост. После формальной процедуры увольнения всех вице-губернаторов и министров, Юртайкин к должности с приставкой «врио» в отличие от всех остальных не вернулся.

Юрий Рожин родился 8 июня 1957 года в городе Елабуга (Татарская АССР) в семье военнослужащих, окончил Казанское высшее военное инженерное училище и Академию Федеральной службы безопасности России. С 1981 года он трудился в органах государственной безопасности СССР, а затем — в Федеральной службе безопасности России. С 2003 по 2005 г. Юрий Рожин был начальником УФСБ РФ по Чеченской республике. С июля он 2005 г. перешел на аналогичную должность в самарское управление ФСБ, где проработал почти десять лет. Последние два года, по информации местных СМИ, Юрий Рожин работал в Москве.