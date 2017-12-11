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14:12 (мск), источник: Om1.ru

Бурков дважды в месяц будет проводить совещания с главами районов Омской области

Новый глава региона приказал обо всех проблемах типа перебоев с отоплением или водопроводом говорить откровенно. Особенно если сельские главы понимают, что самостоятельно им не справиться.

Врио губернатора Александр Бурков установил новый порядок работы с муниципалитетами. В первый и в третий понедельник каждого месяца он будет по видеоконференцсвязи проводить совещания с главами сельских районов.

По данным правительственного портала «Омская губерния», этой зимой на совещаниях особое внимание будет уделяться отопительному сезону и ЖКХ. Бурков велел не молчать, а оперативно докладывать обо всех форс-мажорах. Тем более в тех случаях, когда власти района понимают: самим им с бедой не справиться.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Мы вошли в зиму. Не за горами новый год. Мы должны быть готовы устранить любую аварийную ситуацию в кратчайшие сроки. Разбирайтесь, в чем причины неполадок по каждому случаю и чья вина. Ставьте в известность. На особом внимании — детские сады, больницы, школы. Детей морозить нельзя.

Подобные ЧП уже приключились в Москаленском и Русско-Полянском районах. В селе Элита замерзают малыши в детском саду, а в селе Калинино вышла из строя водозаборная скважина. Бурков поручил главам районов разобраться в причинах этих коммунальных бедствий, а Минстрою — найти способы решения проблем.

Кроме того, на совещаниях Бурков будет контролировать, как главы предотвращают новую вспышку африканской чумы свиней и как строят жилье для сельских специалистов.

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