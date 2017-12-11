Депутаты рекомендовали уменьшить площадь ветлабораторий на омских рынках

«Мы неоднократно обращались в ветлаборатории за компенсацией затрат за коммунальные услуги. Мы проанализировали практику как Омской области, так и других субъектов: в среднем ветлаборатории занимают 40 кв. метров, а у нас — порядка 70−80 кв. метров на территории каждого из муниципальных рынков», — объяснил ситуацию директор рынков Игорь Метелев.

В связи с этим депутат Олег Афанасьев поинтересовался, какой площадь данных лабораторий должна быть по нормативам. Но оказалось, что таких нормативов не существует.

«Если вы говорите, что норм нет, тогда предложение уменьшить площади логично», — поддержал обращение вице-спикер ОГС Андрей Ткачук.

При этом и.о. начальника облцентра по ветеринарии Артем Кальков подчеркнул, что учреждение несет убытки от содержания данных лабораторий, несмотря на то, что их услуги обязательные и платные. Так, за девять месяцев текущего года лаборатория в Центральном рынке принесла убытков на 1 млн рублей, на Левобережном рынке — на 1,4 млн, на Советском — на 1,5 млн. Восполняются же данные затраты за счет доходов других подразделений учреждения.

«Услуги имеют социальную направленность. Мы не решаем, выгодно это или нет, по закону рынок обязан организовать ветлабораторию. Мы можем отказаться от этих лабораторий, они нам не приносят прибыль, коммерческого интереса у нас нет», — заявил руководитель центра по ветеринарии Артем Кальков.

В связи с этим депутаты озаботились, смогут ли муниципальные рынки сами выполнять функции лабораторий в случае отказа работать последних.

«Лаборатории могут завтра сказать, что уходят. А мы сможем сами эту услугу оказывать?» — поинтересовался депутат Сергей Дроздов.

На это директор муниципальных рынков пояснил, что оборудовать собственные ветлабораторию рынки в состоянии — требуется порядка 80 тысяч рублей в месяц на препараты и 300−400 тысяч на разовую закупку оборудования. Тем не менее муниципальное предприятие видит в качестве рабочего варианта уменьшение площадей, которые занимают лаборатории.