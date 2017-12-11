Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
Источник зловония в Москве остается загадкой
Певица Лера Массква попала в больницу после пожара
Где в Европе выгоднее вкладывать деньги в недвижимость
Аналитики спрогнозировали, на сколько опустится курс доллара
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Боярский и Фрейндлих посетили премьеру «Карпа отмороженного»
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег
Певица Лера Массква попала в больницу после пожара
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
14:03 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты рекомендовали уменьшить площадь ветлабораторий на омских рынках

Сегодня, 11 декабря, комитет ОГС по муниципальной собственности рассмотрел обращение МП «Муниципальные рынки», касающееся возмещения коммунальных платежей ветлабораториями, которые занимают часть площадей рынков.

«Мы неоднократно обращались в ветлаборатории за компенсацией затрат за коммунальные услуги. Мы проанализировали практику как Омской области, так и других субъектов: в среднем ветлаборатории занимают 40 кв. метров, а у нас — порядка 70−80 кв. метров на территории каждого из муниципальных рынков», — объяснил ситуацию директор рынков Игорь Метелев.

В связи с этим депутат Олег Афанасьев поинтересовался, какой площадь данных лабораторий должна быть по нормативам. Но оказалось, что таких нормативов не существует.

«Если вы говорите, что норм нет, тогда предложение уменьшить площади логично», — поддержал обращение вице-спикер ОГС Андрей Ткачук.

При этом и.о. начальника облцентра по ветеринарии Артем Кальков подчеркнул, что учреждение несет убытки от содержания данных лабораторий, несмотря на то, что их услуги обязательные и платные. Так, за девять месяцев текущего года лаборатория в Центральном рынке принесла убытков на 1 млн рублей, на Левобережном рынке — на 1,4 млн, на Советском — на 1,5 млн. Восполняются же данные затраты за счет доходов других подразделений учреждения.

«Услуги имеют социальную направленность. Мы не решаем, выгодно это или нет, по закону рынок обязан организовать ветлабораторию. Мы можем отказаться от этих лабораторий, они нам не приносят прибыль, коммерческого интереса у нас нет», — заявил руководитель центра по ветеринарии Артем Кальков.

В связи с этим депутаты озаботились, смогут ли муниципальные рынки сами выполнять функции лабораторий в случае отказа работать последних.

«Лаборатории могут завтра сказать, что уходят. А мы сможем сами эту услугу оказывать?» — поинтересовался депутат Сергей Дроздов.

На это директор муниципальных рынков пояснил, что оборудовать собственные ветлабораторию рынки в состоянии — требуется порядка 80 тысяч рублей в месяц на препараты и 300−400 тысяч на разовую закупку оборудования. Тем не менее муниципальное предприятие видит в качестве рабочего варианта уменьшение площадей, которые занимают лаборатории.

В результате депутаты поддержали обращение и решили рекомендовать администрации рассмотреть вопрос уменьшения площадей под ветеринарные лаборатории до 40 кв. метров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь