Ярошук рассказал, как накажут равнодушных к проблемам горожан чиновников

В субботу, 9 декабря, во время объезда городских дворов, которые попали в программу по благоустройству, глава Калининграда был удивлён равнодушием, с которым некоторые его подчинённые отнеслись к проблемам горожан. Например, в одном из дворов по улице Портовой Ярошук обратил внимание на огромную лужу, которая мешает проходу жителей к подъездам и к мусорным контейнерам. Глава города посетовал, что ответственные за реализацию программы по благоустройству чиновники не увидели, что эту лужу «переплыть можно только на лодке».