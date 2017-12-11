Ярошук рассказал, как накажут равнодушных к проблемам горожан чиновников

Замечания получили, в частности, председатель комитета городского хозяйства Владимир Машков, его заместитель Юрий Кондратьев и директор МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» Сергей Русович.
«У чиновника должен быть хозяйственный, неравнодушный подход. Будем менять психологию», — отметил Ярошук, подчеркнув, что в следующий раз накажет подчинённых уже выговором.
В субботу, 9 декабря, во время объезда городских дворов, которые попали в программу по благоустройству, глава Калининграда был удивлён равнодушием, с которым некоторые его подчинённые отнеслись к проблемам горожан. Например, в одном из дворов по улице Портовой Ярошук обратил внимание на огромную лужу, которая мешает проходу жителей к подъездам и к мусорным контейнерам. Глава города посетовал, что ответственные за реализацию программы по благоустройству чиновники не увидели, что эту лужу «переплыть можно только на лодке».
Градоначальник пообещал, что до конца года отремонтируют все дворы, где это должно произойти по плану.