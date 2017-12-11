Прокуратура внесла представление Спеховой за массовое заболевание учеников и поваров омской гимназии
Установлено, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция.
Установлено, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция.
Прокуратура Центрального округа Омска с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора Омской области, СО по ЦАО СУ СК РФ по Омской области и ОП № 11 провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в части организации питания в гимназии № 159.
Проверка была организована после того, как несколько учеников гимназии обратились за медицинской помощью
При этом, в самом учреждении, а также в готовой пище и воде вирусов и инфекций обнаружено не было.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в столовой образовательного учреждения были обнаружены и другие нарушения, в результате чего суд принял решение приостановить работу столовой гимназии на 30 суток. На данный момент решается вопрос о возбуждении административного.
Кроме того, прокуратура внесла представление директору департамента образования омской мэрии Екатерине Спеховой с требованиями принять меры по устранению нарушений законодательства об охране жизни и здоровья учащихся.
В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.