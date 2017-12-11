Прокуратура внесла представление Спеховой за массовое заболевание учеников и поваров омской гимназии

Прокуратура Центрального округа Омска с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора Омской области, СО по ЦАО СУ СК РФ по Омской области и ОП № 11 провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей в части организации питания в гимназии № 159.

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Проверка была организована после того, как несколько учеников гимназии обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия с 29 на 30 ноября 2017 года. По данным прокуратуры, впоследствии у 16 учеников, 5 работников пищеблока и двух членов бракеражной комиссии был диагностирован норовирус, после обнаружения которого работники столовой были отстранены и направлены на лечение.

При этом, в самом учреждении, а также в готовой пище и воде вирусов и инфекций обнаружено не было.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в столовой образовательного учреждения были обнаружены и другие нарушения, в результате чего суд принял решение приостановить работу столовой гимназии на 30 суток. На данный момент решается вопрос о возбуждении административного.

Кроме того, прокуратура внесла представление директору департамента образования омской мэрии Екатерине Спеховой с требованиями принять меры по устранению нарушений законодательства об охране жизни и здоровья учащихся.