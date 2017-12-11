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16:58 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане уволили депутата, не предоставившего сведения о доходах

Прокуратура Апастовского района прекратила полномочия депутата Шамбулыхчинского сельского поселения в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что депутат Совета поселения вопреки закону «О противодействии коррупции» не предоставил сведения о доходах, об имуществе супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2016 год. В связи с этим прокуратура внесла в адрес Совета Шамбулыхчинского сельского поселения представление с требованием прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия. Требование удовлетворили.

Кроме того, прокуратура в ходе проверки в отделе МВД России по Чистопольскому району установила, что некоторые служащие предоставили недостоверные или неполные сведения о доходах за 2016 год. В частности, в ряде случаев нет сведений о доли в праве общей собственности на имущество, о полученных пособиях по безработице, по уходу за ребенком, субсидий в качестве меры господдержки на развитие агропромышленного комплекса. По результатам проверки троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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