В Татарстане уволили депутата, не предоставившего сведения о доходах

Установлено, что депутат Совета поселения вопреки закону «О противодействии коррупции» не предоставил сведения о доходах, об имуществе супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2016 год. В связи с этим прокуратура внесла в адрес Совета Шамбулыхчинского сельского поселения представление с требованием прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия. Требование удовлетворили.

Кроме того, прокуратура в ходе проверки в отделе МВД России по Чистопольскому району установила, что некоторые служащие предоставили недостоверные или неполные сведения о доходах за 2016 год. В частности, в ряде случаев нет сведений о доли в праве общей собственности на имущество, о полученных пособиях по безработице, по уходу за ребенком, субсидий в качестве меры господдержки на развитие агропромышленного комплекса. По результатам проверки троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.