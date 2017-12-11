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17:02 (мск), источник: РИА Новости

В Приднестровье назвали нереализуемым план Кишинева по урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «ТСВ» заявил, что знаком с основными положениями разработанного в Кишиневе плана урегулирования и считает его нереализуемым.

Источник: Reuters

Ранее молдавские СМИ сообщали, что план урегулирования приднестровского конфликта, разработанный в правительстве Молдавии и получивший название «Видение», будет представлен до конца текущего года.

В проекте юридический статус Приднестровья в составе единой Молдавии напоминает статус Гагаузской автономии. В документе также говорится о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и трансформации нынешней миротворческой операции с участием России в гражданскую «мирогарантийную».
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«Мы тоже знакомы с этим “Видением”. Там говорится о том, что основное условие для динамики переговоров — это вывод российских войск и переформатирование миротворческой операции. Это абсолютно нереализуемые условия, потому что это подрывает всю конструкцию региональной безопасности», — сказал Игнатьев.

Он напомнил, что конфликт до сих пор не урегулирован и существует два основных фактора поддержания мира и безопасности — миротворческая операция и государственность Приднестровья.

«Без учета этих важнейших стабилизирующих факторов двигаться куда-то по направлению поиска общей формулы нельзя», — отметил глава МИД непризнанной республики.

«Попытка переключить внимание в переговорном процессе на некие квази-планы, квази-проекты связана с попыткой уйти от решения конкретных социально-гуманитарных и экономических проблем», — предположил Игнатьев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

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