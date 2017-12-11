На должность главы Самары претендуют уже две женщины

О претенденте известно, что она является заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» (деятельность по дополнительному профессиональному образованию), а также консультантом самарского рекламно-развлекательного журнала «Смр. Собака.ru». ,

По данным ИАС Seldon.Basis, Екатерина Бородай также является совладелицей ООО «Альтера Парс» (деятельность информационных агентств). Директором и другим совладельцем этой организации выступает небезызвестный Андрей Зуев, в 2015 г. осужденный за мошенничество в особо крупном размере, в результате которого у Роснефти было похищено 106 млн рублей.

Ранее Екатерина Бородай фигурировала в СМИ как генеральный директор частного клуба Altera Pars.