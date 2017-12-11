На должность главы Самары претендуют уже две женщины
На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары подала документы Екатерина Бородай, сообщает
На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары подала документы Екатерина Бородай, сообщает
О претенденте известно, что она является заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» (деятельность по дополнительному профессиональному образованию), а также консультантом самарского
По данным ИАС Seldon.Basis, Екатерина Бородай также является совладелицей ООО «Альтера Парс» (деятельность информационных агентств). Директором и другим совладельцем этой организации выступает небезызвестный Андрей Зуев, в 2015 г. осужденный за мошенничество в особо крупном размере, в результате которого у Роснефти было похищено 106 млн рублей.
Ранее Екатерина Бородай фигурировала в СМИ как генеральный директор частного клуба Altera Pars.
Напомним, на конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары всего подано уже 13 заявок. Документы на него принимаются до 18 декабря (включительно). Конкурс планируется провести