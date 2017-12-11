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21:06 (мск), источник: Uzdaily.uz

Мирзиёев и Жээнбеков обсудят вопросы развития двусторонних отношений

Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков 13—14 декабря 2017 года посетит Узбекистан с официальным визитом по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Источник: Uzdaily.uz
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Шавкат Мирзиёев и Сооранбай Жээнбеков во время переговоров обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны также рассмотрят вопросы приграничного сотрудничества, а также отдельные региональные и международные проблемы.

Главы двух стран примут совместное заявление по итогам переговоров.

Узбекистан и Кыргызстан подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление и расширение двусторонних отношений в различных областях.

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