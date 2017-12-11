Мирзиёев и Жээнбеков обсудят вопросы развития двусторонних отношений

Источник: Uzdaily.uz

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Шавкат Мирзиёев и Сооранбай Жээнбеков во время переговоров обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны также рассмотрят вопросы приграничного сотрудничества, а также отдельные региональные и международные проблемы.

Главы двух стран примут совместное заявление по итогам переговоров.