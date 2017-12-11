Мирзиёев и Жээнбеков обсудят вопросы развития двусторонних отношений
Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков
Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков
Шавкат Мирзиёев и Сооранбай Жээнбеков во время переговоров обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической,
Стороны также рассмотрят вопросы приграничного сотрудничества, а также отдельные региональные и международные проблемы.
Главы двух стран примут совместное заявление по итогам переговоров.
Узбекистан и Кыргызстан подпишут пакет межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление и расширение двусторонних отношений в различных областях.