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20:16 (мск), источник: БЕЛТА

«Белгипрозем» подготовил материалы по корректировке границ Брестской и Гродненской областей

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП «Проектный институт Белгипрозем» в 2017 году подготовлены материалы по нормализации и установлению границ административных районов Брестской и Гродненской областей, а также границ этих областей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Материалы согласованы председателями районных и областных исполнительных комитетов, на основании также приняты соответствующие решения районных Советов депутатов. В настоящее время предлагаемые изменения административно-территориального устройства Брестской и Гродненской областей проходят процедуру общественного обсуждения.

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В 2016 году «Белгипроземом» были подготовлены материалы по установлению границы Минской области, границ районов Минской области и города Жодино, которые в установленном порядке прошли общественное обсуждение, рассмотрены и согласованы председателями районных и областных исполнительных комитетов.

Также приняты решения районных и Минского областного Советов депутатов об изменении административно-территориального устройства. Проект указа об установлении границы Минской области и границ районов Минской области и города Жодино, подготовленный Госкомимуществом, внесен в Совет Министров.

«В Беларуси продолжатся работы по нормализации и установлению границ административных районов и областей на оставшейся части республики», — проинформировали в Госкомимуществе.

Единый методологический подход к их выполнению утвержден приказом № 253 «Об утверждении Методических указаний по нормализации и установлению границ административно-территориальных единиц Республики Беларусь».

Новая технология проведения работ, предусматривающая применение современных возможностей дистанционного зондирования Земли, методов получения и обработки фотоизображения и оцифровки земельного покрытия, отработана при реализации пилотного проекта в Смолевичском районе Минской области.

«Необходимость обеспечить четкое определение границ административных районов и областей Беларуси по видимым объектам, уточнить их площади, продиктована тем, что предыдущее установление границ административных районов и областей, а также определение их площадей было выполнено более 60 лет назад графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала масштабов 1:50 000 и 1:100 000», — пояснили в Госкомимуществе.

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