Киевский суд оставил на свободе Михаила Саакашвили

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Обвинение требовало для Саакашвили двух месяцев круглосуточного домашнего ареста.

В начале заседания адвокаты Саакашвили ходатайствовали о том, чтобы его освободили из так называемого аквариума — стеклянного бокса для подследственных. Это не вызвало возражений со стороны прокуроров и просьба защиты была удовлетворена.

Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, а домашний арест назвал попыткой отлучить его от политической деятельности.

Вместе со своими сторонниками он спел гимны Украины и Грузии.

Среди пришедших поддержать Саакашвили в суде была, в частности, лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Она и еще девять депутатов Верховной рады выразили готовность взять Саакашвили на поруки.

Саакашвили был задержан в Киеве вечером 8 декабря. Его поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), где он объявил голодовку.

В ночь на субботу, когда стало известно о его задержании, у изолятора собрались сторонники Саакашвили.

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Как сообщал представитель МВД Украины Артем Шевченко, Саакашвили задержали в квартире бывшего руководителя главного управления национальной полиции по Луганской области Юрия Покиньбороды.

Прокуратура предложила поместить задержанного политика под домашний арест и обязать носить электронный браслет. Необходимость этой меры гособвинение аргументировало, в частности, опасениями за безопасность самого Саакашвили.

«Одним из способов дестабилизации ситуации в Украине может стать инициирование российскими спецслужбами ликвидации Саакашвили и Дангадзе (его “правой руки”, фигурирующего в материалах дела)», — заявил представитель обвинения ссылкой на данные СБУ.

В ответ Саакашвили назвал доводы прокуратуры «дебильными» — по его словам, «нигде в мире не закрывают человека из-за того, что его могут убить».

Адвокаты Саакашвили в ходе слушаний отвергли все подозрения в адрес подзащитного, а также наличие рисков, которые обусловили бы необходимость применения к нему любой меры пресечения.

В воскресенье, 10 декабря, в Киеве прошли акции сторонников Саакашвили. Они провели митинг на Майдане, а также снова собрались у изолятора СБУ, где содержится политик.

Задержание со второй попытки

На прошлой неделе власти Украины несколько раз пытались задержать бывшего президента Грузии.

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5 декабря сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести Саакашвили из съемной квартиры в центре Киева и посадить в машину. Однако сторонники политика окружили автомобиль и не пропускали до тех пор, пока ему не позволили выйти.

После этого Саакашвили был объявлен в розыск.

На следующий день полицейские пришли в палаточный городок, развернутый сторонниками Саакашвили возле Верховной рады, но там найти его не удалось.

На Украине Саакашвили обвиняют в содействии преступной организации и получении финансирования его протестных акций от сбежавшего в Россию украинского олигарха Сергея Курченко, чей бизнес процветал во время президентства Виктора Януковича.

Как следует из заявлений генпрокурора Украины Юрия Луценко, обвинение против Саакашвили строится на ряде перехваченных телефонных разговоров и диалогов, записанных на скрытую камеру.

Саакашвили отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с Курченко. По мнению политика, власти Украины хотят депортировать его в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел. Он считает их политически мотивированными. Ранее Саакашвили начал кампанию по «народному импичменту» президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко после задержания своего критика заявил, что «ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания».

«Есть конкретное преступление, и мы должны обеспечить прозрачность следствия», — сказал он.