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22:19 (мск), источник: РБК

Шойгу заявил о начале возвращения российских военных из Сирии

Вывод частей группировки российских войск из Сирии обратно в Россию уже начался, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Ранее президент Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск с территории Сирии.

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11
фотографий
11
фотографий

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные начали возвращаться из Сирии обратно на родину. Об этом сообщает «РИА Новости».

Шойгу отметил, что сроки вывода российской группировки войск с территории Сирии «будет зависеть от обстановки» в регионе.

Российский лидер Владимир Путин впервые прибыл в Сирию 11 декабря. На сирийской авиабазе Хмеймим, где расположена российская авиационная группа, его встретили Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Выступая перед военнослужащими, Путин отдал приказ о выводе российских войск с сирийской территории.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал Путин.

Однако в Сирии продолжат работу два российских пункта базирования: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

Кроме того, во время выступления Путин отметил, что в России не забудут о жертвах, понесенных в ходе операции в Сирии и заявил, что российские военные готовы нанести новые удары по террористам. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», — подчеркнул российский лидер.

Летчики Воздушно-космических сил России с авиабазы Хмеймим рассказали Путину о том, что начнут возвращаться в российские пункты базирования уже 11 декабря. Российский лидер поблагодарил их и пожелал «счастливой дороги на родину».

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Позднее командир смешанного авиационного полка особого назначения, подполковник Сергей Аксенов сообщил, что в Сирии останется часть российской авиатехники для поддержания порядка в стране. «Авиационная техника выводится не в полном составе. Остается часть самолетов, необходимых для поддержания порядка и для уничтожения вновь возникающих бандформирований», — сказал Аксенов.

В пресс-службе международной коалиции во главе с США, борющейся с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», рассказали РБК, что продолжат воевать с боевиками «до их окончательного поражения». Также коалиция будет поддерживать связь с Россией «до тех пор, пока это будет необходимо».

В ноябре источники РБК в Минобороны и МИД, а также источник, близкий к администрации президента рассказывали, что Кремль намерен завершить сирийскую операцию до конца 2017 года. Позднее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил, что число российских военных на территории Сирии будет существенно сокращено, возможно, «до конца года».

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