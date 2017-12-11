Шойгу заявил о начале возвращения российских военных из Сирии

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные начали возвращаться из Сирии обратно на родину. Об этом сообщает «РИА Новости».

Шойгу отметил, что сроки вывода российской группировки войск с территории Сирии «будет зависеть от обстановки» в регионе.

Российский лидер Владимир Путин впервые прибыл в Сирию 11 декабря. На сирийской авиабазе Хмеймим, где расположена российская авиационная группа, его встретили Шойгу и президент Сирии Башар Асад. Выступая перед военнослужащими, Путин отдал приказ о выводе российских войск с сирийской территории.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал Путин.

Однако в Сирии продолжат работу два российских пункта базирования: авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

Кроме того, во время выступления Путин отметил, что в России не забудут о жертвах, понесенных в ходе операции в Сирии и заявил, что российские военные готовы нанести новые удары по террористам. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», — подчеркнул российский лидер.

Летчики Воздушно-космических сил России с авиабазы Хмеймим рассказали Путину о том, что начнут возвращаться в российские пункты базирования уже 11 декабря. Российский лидер поблагодарил их и пожелал «счастливой дороги на родину».

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Позднее командир смешанного авиационного полка особого назначения, подполковник Сергей Аксенов сообщил, что в Сирии останется часть российской авиатехники для поддержания порядка в стране. «Авиационная техника выводится не в полном составе. Остается часть самолетов, необходимых для поддержания порядка и для уничтожения вновь возникающих бандформирований», — сказал Аксенов.

В пресс-службе международной коалиции во главе с США, борющейся с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», рассказали РБК, что продолжат воевать с боевиками «до их окончательного поражения». Также коалиция будет поддерживать связь с Россией «до тех пор, пока это будет необходимо».