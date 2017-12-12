Трамп подписал указ о возобновлении лунной программы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп подписал документ о возвращении американских астронавтов к исследованию Луны и возможности полетов на нее.

«Директива, которую я сегодня подписываю, переориентирует американскую космическую программу на исследования и открытия человеком. Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования», — сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.