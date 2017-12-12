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00:46 (мск), источник: Интерфакс

Трамп подписал указ о возобновлении лунной программы

С 1972 года американцы не готовились с полетам на Луну.

Источник: AP 2017

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп подписал документ о возвращении американских астронавтов к исследованию Луны и возможности полетов на нее.

«Директива, которую я сегодня подписываю, переориентирует американскую космическую программу на исследования и открытия человеком. Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования», — сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.

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По его словам, США «на этот раз не только оставят флаг и след, но и создадут основу для будущей миссии на Марс и, возможно, однажды, во многие миры за его пределами».

«Это очень интересно и очень важно для нашей страны. И это также означает новые рабочие места», — подчеркнул американский лидер.

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