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01:34 (мск), источник: Известия

В Минобороны рассказали план вывода российских войск из Сирии

Президент России Владимир Путин 11 декабря посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где поручил Министерству обороны начать вывод российской группировки войск. На сирийской территории контингент наземных сил сократится почти втрое, из трех батальонов военной полиции к весне останется только один.

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Об этом «Известиям» сообщили в российском военном ведомстве.

Первым из Сирии выведут батальон военной полиции 136-й бригады, укомплектованный преимущественно уроженцами Дагестана и работавший в последнее время на юге Сирии. Уже в 2018 году на родину отправятся военные из батальона 71-го полка 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ханкале.

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После сокращения задачи военных полицейских останутся прежними — они будут обеспечивать охрану российских баз, работу центров примирения и контролировать прекращение огня в зонах деэскалации.

При этом РФ сохранит в регионе два пункта базирования — в Тартусе и Хмеймиме, там продолжат нести службу части ПВО, береговой обороны и подразделения противодиверсионных сил.

Как отметили в Минобороны, состав авиационной группировки еще уточняется, но уже известно, что в Сирии продолжит службу отряд беспилотников.

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