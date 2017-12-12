Врио губернатора Усс встретится с олигархами ради процветания края

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сегодня в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подпишет Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group», группы СУЭК и СГК. Об этом сообщает портал краевого правительства.

«Александр Усс, Владимир Потанин, Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко поставят подписи под документом, направленным на реализацию совместных проектов, которые обеспечат устойчивое развитие региона по разным направлениям», — говорится в сообщении.