Врио губернатора Усс встретится с олигархами ради процветания края
Участники подпишут Меморандум о взаимодействии.
Участники подпишут Меморандум о взаимодействии.
Сегодня в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подпишет Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group», группы СУЭК и СГК. Об этом сообщает портал краевого правительства.
«Александр Усс, Владимир Потанин, Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко поставят подписи под документом, направленным на реализацию совместных проектов, которые обеспечат устойчивое развитие региона по разным направлениям», — говорится в сообщении.
Названные компании планируют инвестировать в Красноярский край около 553 млрд рублей. Проекты самые разные — экология и рациональное природопользование, промышленное производство и развитие инфраструктуры энергетики, транспорта и связи, инвестиционная политика и социально ориентированные проекты.