Управление Минюста по Пермскому краю возглавила Юлия Андрианова
Исполняющим обязанности начальника управления Минюста РФ по Пермскому краю назначена государственный советник юстиции 3 класса Юлия Андианова.
Исполняющим обязанности начальника управления Минюста РФ по Пермскому краю назначена государственный советник юстиции 3 класса Юлия Андианова.
Должность руководителя краевого Минюста оставалась вакантной с декабря 2016 года, когда возглавлявший управление Рустем Юсупов был назначен главой администрации губернатора Пермского края.
Госпожа Андрианова с 2010 по 2013 годы занимала должность главного судебного пристава Пермского края, после отставки являлась советником губернатора Виктора Басаргина, с июля 2014 года руководила комитетом ЗАГС Пермского края.