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10:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Управление Минюста по Пермскому краю возглавила Юлия Андрианова

Исполняющим обязанности начальника управления Минюста РФ по Пермскому краю назначена государственный советник юстиции 3 класса Юлия Андианова.

Должность руководителя краевого Минюста оставалась вакантной с декабря 2016 года, когда возглавлявший управление Рустем Юсупов был назначен главой администрации губернатора Пермского края.

Госпожа Андрианова с 2010 по 2013 годы занимала должность главного судебного пристава Пермского края, после отставки являлась советником губернатора Виктора Басаргина, с июля 2014 года руководила комитетом ЗАГС Пермского края.

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