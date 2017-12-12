Управление Минюста по Пермскому краю возглавила Юлия Андрианова

Должность руководителя краевого Минюста оставалась вакантной с декабря 2016 года, когда возглавлявший управление Рустем Юсупов был назначен главой администрации губернатора Пермского края.

Госпожа Андрианова с 2010 по 2013 годы занимала должность главного судебного пристава Пермского края, после отставки являлась советником губернатора Виктора Басаргина, с июля 2014 года руководила комитетом ЗАГС Пермского края.