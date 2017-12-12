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10:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елизавета Солонченко покидает пост главы Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 12 декабря. НТА-Приволжье — Елизавета Солонченко покидает пост главы Нижнего Новгорода. Об этом она заявила в своем микроблоге в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, она покинет свой пост на время проведения конкурса по выбору нового главы Нижнего Новгорода.

На своей странице в соцсети Елизавета Солонченко сообщила, что необходимость реформы местного самоуправления назрела давно.

«Город и область были и остаются единой командой. Сегодня мы совместно с правительством области, администрацией города и депутатами городской Думы формируем видение новой системы управления Нижним Новгородом. Она должна стать более эффективной, понятной горожанам и в конечном итоге улучшить качество жизни нижегородцев. Да, местное самоуправление ожидают структурные изменения», — отметила глава города.

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Елизавета Солонченко напомнила, что в среду состоится заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором будут приняты изменения в устав Нижнего Новгорода. Затем они будут зарегистрированы министерством юстиции.

«Вступление в силу изменений произойдет после моего заявления о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода. Далее будет запущена процедура конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода. По итогам конкурса управление городом начнет осуществляться по модели, предложенной врио губернатора Глебом Никитиным: исполнительную власть будет представлять выбранный конкурсной комиссией глава Нижнего Новгорода, а представительную — председатель городской Думы», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что 31 октября Глеб Никитин подписал закон о переходе Нижнего Новгорода на «одноглавую» систему МСУ.

Напомним, что Елизавета Солонченко была избрана главой Нижнего Новгорода 21 июня всеми депутатами Думы Нижнего Новгорода единогласно.

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