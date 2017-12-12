«Ведомости» узнали о предложении Путину отказаться от налоговой реформы
В правительстве считают, что изменения в сфере налогообложения могут обернуться проблемами для экономики.
В правительстве считают, что изменения в сфере налогообложения могут обернуться проблемами для экономики.
Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на правительственный доклад президенту, в кабинете министров обсудили предложение Владимира Путина определить контуры налоговой реформы и подготовить принятие соответствующих законов. В ходе дискуссии Министерство финансов предлагало налоговый маневр для всей экономики, снизив страховые взносы в обмен на рост НДС. Теоретически это могло привести к росту доходов бюджета почти на 450 млрд руб.
Однако, как рассказал изданию один из чиновников, реформу пока решено не запускать, поскольку она «влечет за собой слишком много проблем». В частности могли пострадать беднейшие слои населения, так как при падающих доходах в цены пришлось бы закладывать повышение НДС.
Как объясняют чиновники, поскольку неизвестен состав правительства, которое будет создано после президентских выборов в марте 2018 года, никто сейчас не решится брать на себя ответственность за радикальные или непопулярные реформы. При этом они не исключают, что дискуссия о налогах может продолжиться уже после мартовского голосования.
«Если и повышать налоги, то переносить нагрузку с мобильной базы (налоги на капитал) на немобильную (налоги на потребление)», — сказал изданию руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Ставки налога на прибыль — фактор международной конкуренции за капитал, а люди не будут ездить за хлебом в другую с рану, потому что там НДС ниже, объяснил он.