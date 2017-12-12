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10:02 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко встретится с премьер-министром Молдовы

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости проведет встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Рабочий визит премьер-министра Молдовы в Беларусь проходит 11—12 декабря. Сегодня также планируется участие главы молдавского правительства в пленарном заседании Совета глав правительств стран — участниц Центрально-Европейской инициативы, которое пройдет в Минске.

Павел Филип в июне текущего года уже посещал Беларусь с официальным визитом и был принят главой государства.

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Договорная база белорусско-молдавских отношений включает около 70 документов. По итогам 2016 года товарооборот составил $227,1 млн. Основу белорусского экспорта составляют нефтепродукты, сахар, тракторы и седельные тягачи, лесоматериалы, табачные изделия, керамическая плитка, пленка из пластмасс, стекловолокно. Из Молдовы импортируются виноградные вина, кукуруза, коньячная продукция и иные товары АПК, а также гипс, ковры и напольные покрытия.

В Молдове действует более 60 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. Созданы три сборочных производства: троллейбусов «Белкоммунмаш» в Кишиневе, садово-виноградарских тракторов «Беларус-921» Сморгонского агрегатного завода на базе ООО «Агрофермотех», тракторов малой мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов в Гагаузии.

В Беларуси действует 25 предприятий с молдавским капиталом, в том числе 12 совместных и 13 иностранных.

С 1993 года функционирует межправительственная белорусско-молдавская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, ее 18-е заседание состоялось в Минске в июне 2017 года. Очередное заседание комиссии запланировано провести в Молдове в первом квартале 2018 года.

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