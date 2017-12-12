Лукашенко встретится с премьер-министром Молдовы
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости проведет встречу с
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости проведет встречу с
Рабочий визит
Павел Филип в июне текущего года уже посещал Беларусь с официальным визитом и был принят главой государства.
Договорная база
В Молдове действует более 60 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. Созданы три сборочных производства: троллейбусов «Белкоммунмаш» в Кишиневе,
В Беларуси действует 25 предприятий с молдавским капиталом, в том числе 12 совместных и 13 иностранных.
С 1993 года функционирует межправительственная