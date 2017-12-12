Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
В России посчитали шизофреников
«Уступи всем, и можно направо» и др.: новые дорожные знаки в РФ
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Адвокат Родченкова ответил на сообщения о новых обвинениях
Ученые воссоздали самый страшный звук всех временАмериканские ученые воссоздали звук «рева» тираннозавра и назвали его самым страшным из когда-либо услышанных, сообщает The Telegraph
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Принцесса Виктория в небесно-голубом платье блистала на вечере
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Эксперт: Ледокол Лидер сдержит США в Арктике
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
11:31 (мск), источник: ИА Башинформ

Парламентарии Башкирии на заключительном пленарном заседании выяснят последствия выброса рутения-106

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Экологическую ситуацию в Башкортостане оценят парламентарии республики на заключительном в этом году пленарном заседании 21 декабря. Откроет работу законодательного собрания «Правительственный час» по реализации госпрограммы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан».

Экологическую ситуацию представит министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев. Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев, будут приглашены руководители всех ведомств, связанных с проблемами экологии. Законодатели намерены обсудить и возможные последствия загрязнения облаком рутения-106. В пленарном заседании примут участие представители непарламентских политических партий.

Читайте также
Дождь с рутением прошел в сентябре в Башкирии, угрозы экологии нет — Минприроды

Депутаты внесут изменения в Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Общая сумма, с учетом вносимых изменений на 2017 год, по доходам увеличится на 11 374,3 млн рублей; по расходам — подрастет на 2 223,4 млн; дефицит бюджета сократится на 9 150,9 млн.

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения в региональное законодательство о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Они необходимы в связи с изменениями в федеральный Жилищный кодекс. Собственники нежилых помещений смогут направить взносы за капремонт однократно в течение первого расчетного периода предстоящего года. Собственник нежилого помещения вправе оплатить этот документ либо единовременно, либо ежемесячно равными долями в течение календарного срока. Перечень работ по капремонту дополнят переустройством крыши и чердака.

Парламентарии продолжат работу над законопроектами, рассматриваемыми во втором и третьем чтениях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного
СМИ: Путин отложит повышение налогов до выборов
Центробанк предложил сократить количество монет
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Возбуждено уголовное дело против владельца «ВИМ-Авиа»
Новые знаки появятся на российских дорогах
Трамп подписал указ о возобновлении полетов на Луну
Спорт
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака» Российская футбольная премьер-лига ушла на зимний перерыв. "Локомотив" сенсационно закончил две трети турнирной дистанции лидером с отрывом
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
9 бесполезных способов профилактики ОРВИ у детей С приходом эпидсезона заботливые родители думают о том, как не дать ребенка в обиду «простудным» вирусам. Выстраиваются очереди в аптеках, из уст в уста кочуют всевозможные полезные советы и рецепты народной медицины. Педиатр Артем Кабанов рассказыват о том, как работают популярные методы профилактики простуды, и работают ли они вообще.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь