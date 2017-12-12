Андрей Бочаров вручил знаки «Почётных граждан Волгоградской области» двум выдающимся педагогам

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Высокого звания удостоены Народный учитель России, Герой Труда РФ Юрий Лепёхин и советник при ректорате ВГСПУ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, ректор ВГСПУ с 2007 по 2017 годы Николай Сергеев.

Кроме того, медалями «За заслуги перед Волгоградской областью» будут награждены митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, и почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Староватых.

— В День конституции РФ мы вручаем высшие награда Волгоградской области людям, чьи заслуги перед регионом неоспоримы. Каждый из вас, — обратился губернатор Андрей Бочаров к награждаемым, — большая личность. Волгоградская область гордится вами. Своими делами вы вносите огромный вклад в развитие региона и в укрепление духовно-нравственных основ общества.

В свою очередь Сергей Лепехин выразил слова благодарности всем, кто верит в человека труда.

— Я счастлив еще и оттого, что высокое звание присвоено мне в особенные дни, когда вся страна готовится к празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве. Горжусь тем, что этого звания удостоены сразу два человека связанные со сферой образования. Это говорит о высокой оценке труда всех наших учителей — великих тружеников, — сказал он.

— Инициатива присвоения высокого звания представителям сферы образования принадлежит губернатору Андрею Бочарову, — дополнил своего коллегу Николай Сергеев, — он выступил с ней на встрече с работниками образования региона в их профессиональный праздник — День учителя. Это значит, что образованию Волгоградской области отводится особая роль и особая миссия в развитии региона и общества. Волгоградская система образования занимает, в том числе и высшее, занимает достойное место в России.

В завершение губернатор еще раз поздравил лауреатов высших наград Волгоградской области.

— Вы были, есть и останетесь духовным ориентиром для волгоградцев. Особенно для молодежи. Вы не останавливаетесь на достигнутом, все время двигаетесь вперед. Искренне благодарю вас и всех, кто помогает вам на этом пути. Желаю здоровья и сил для продолжения созидательной работы. Во имя блага и процветания Волгоградской области, — сказал он.

Отметим, что в Волгоградской области сфере образования уделяется особое внимание. Актуальные задачи по развитию образования, подготовки кадрового потенциала были обозначены губернатором в программном послании, с которым он выступил перед активом региона 23 ноября.

За три последних года в регионе удалось реализовать ряд масштабных программ: отремонтировано более 70 спортивных залов в сельских школах, создано 90 спортивных клубов, заменены оконные блоки в 1100 образовательных организациях, открыт 61 информационно-библиотечный центр, в которых дети могут пользоваться электронной базой художественных произведений, в том числе гражданско-патриотического содержания.

Впервые за четверть века в Волгоградской области строится современная школа на тысячу мест, которая сможет принять детей уже в следующем учебном году. Реализация федеральной программы по созданию современных условий в образовательных организациях будет продолжена в регионе и в следующем году. Запланировано строительство ещё одной школы, также рассчитанной на тысячу мест.

Сегодня в системе образования Волгоградской области трудятся около 39 тысяч педагогов, из них почти 19 тысяч работают в школах. Их профессионализм помогает учреждениям образования, в которых они работают, занимать крепкие позиции в федеральном рейтинге. Только в этом году девять школ Волгоградской области вошли в рейтинги лучших образовательных организаций России. Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда, лицей № 10 Кировского района Волгограда и гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда вошли в ТОП-500 лучших школ России. В ТОП-300 сельских общеобразовательных организаций вошёл Октябрьский лицей Калачевского района Волгоградской области.

Среди высоких оценок волгоградской педагогической школы — проведение всероссийских мероприятий. Три года подряд Волгоградская область становилась принимающей стороной заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году регион примет всероссийские олимпиады по китайскому языку и астрономии. В школах региона проходят Уроки Победы, посвящённые этапам Сталинградской битвы, защитникам города. Этот опыт высоко оценён на федеральном уровне — министр образования и науки РФ Ольга Васильева в рамках рабочей поездки в Волгоград в прошлом году выразила уверенность, что проект Уроков Победы может стать основой для федеральной программы.