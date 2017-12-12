Министром экономического развития РК станет Наталья Чабан — Аксенов

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, действующий министр глава Минэкономразвития РК Андрей Мельников в пятницу, 8 декабря, сообщил на своей странице в Facebook, что подал на имя главы РК Сергея Аксенова заявление об увольнении по собственному желанию, пояснив, что принял это решение в связи с «семейными обстоятельствами». В этот же день глава РК подписал заявление, при этом Мельников будет работать еще две недели — до 21 декабря.