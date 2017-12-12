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13:02 (мск), источник: РИА Крым

Министром экономического развития РК станет Наталья Чабан — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Министерство экономического развития Республики Крым возглавит Наталья Чабан, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра. Об этом во вторник сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с Виталием Германовичем (вице-премьером Виталием Нахлупиным — ред.) решили, что Чабан Наталья Николаевна будет министром экономического развития Крыма», — сказал Аксенов.

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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, действующий министр глава Минэкономразвития РК Андрей Мельников в пятницу, 8 декабря, сообщил на своей странице в Facebook, что подал на имя главы РК Сергея Аксенова заявление об увольнении по собственному желанию, пояснив, что принял это решение в связи с «семейными обстоятельствами». В этот же день глава РК подписал заявление, при этом Мельников будет работать еще две недели — до 21 декабря.

Андрей Мельников занимал должность министр экономического развития Республики Крым с 30 декабря 2016 года.

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