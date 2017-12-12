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14:30 (мск), источник: СуперОмск

Масан и Шипилова уволены из правительства Омской области

В понедельник, 11 декабря, прекратили исполнение своих полномочий заместитель министра строительства Богдан Масан и заместитель министра труда и социального развития Елена Шипилова.

Они займут посты заместителей мэра Омска в новом составе администрации города.

По информации «СуперОмска», Масан и Шипилова уже приступили к работе в новом качестве в мэрии. Богдан Масан занял также пост директора департамента финансов и контроля. Елена Шипилова будет курировать блок социальных вопросов вместо ушедшей в отставку Ирины Касьяновой.

Официально об увольнении заместителей министров будет объявлено 13 декабря на заседании правительства Омской области.

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