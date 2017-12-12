Масан и Шипилова уволены из правительства Омской области

По информации «СуперОмска», Масан и Шипилова уже приступили к работе в новом качестве в мэрии. Богдан Масан занял также пост директора департамента финансов и контроля. Елена Шипилова будет курировать блок социальных вопросов вместо ушедшей в отставку Ирины Касьяновой.