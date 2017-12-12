Песков: В Кремле не обсуждают тему второго госязыка
Вопрос о придании татарскому языку статуса второго государственного в стране на повестке Кремля не стоит. Впрочем, как и вообще сама тема второго госязыка.
Вопрос о придании татарскому языку статуса второго государственного в стране на повестке Кремля не стоит. Впрочем, как и вообще сама тема второго госязыка.
«В повестке дня нет такого вопроса», — ответил журналистам
По Конституции Татарстана, и русский, и татарский считаются в республике государственными и преподаются в школах в равном объеме.
Старейшины Татарстана направили спикеру Госдумы просьбу признать татарский язык вторым государственным в России.