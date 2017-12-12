Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: 43-летняя Анна Михалкова феноменально похудела
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
Альбина Джанабаева снялась топлес для обложки глянца
Кристина Агилера значительно поправилась
СМИ: Порошенко поблагодарил крымчан за "непоколебимую веру"
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
15:51 (мск), источник: "Российская газета"

Песков: В Кремле не обсуждают тему второго госязыка

Вопрос о придании татарскому языку статуса второго государственного в стране на повестке Кремля не стоит. Впрочем, как и вообще сама тема второго госязыка.

Источник: AP 2017

«В повестке дня нет такого вопроса», — ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По Конституции Татарстана, и русский, и татарский считаются в республике государственными и преподаются в школах в равном объеме. Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что учебные планы в школах должны давать возможность изучать государственный язык республик добровольно.

Старейшины Татарстана направили спикеру Госдумы просьбу признать татарский язык вторым государственным в России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Польская оппозиция: Новый премьер-министр будет несамостоятельным
США: От новой российской снайперской винтовки можно только бежать
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Словарь Merriam-Webster выбрал слово 2017 года
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Экс-гендиректор летного отряда «Россия» получил 2 года условно
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
Новые знаки появятся на российских дорогах
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь