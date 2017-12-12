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14:30 (мск), источник: Kapital.kz

Назначен глава холдинга «Байтерек»

12 декабря премьер-министр Бакытжан Сагинтаев представил коллективу национального управляющего холдинга «Байтерек» нового председателя правления. На эту должность утвержден Айдар Арифханов. Ранее председателем правления «Байтерека» был Ерболат Досаев (в августе текущего года назначен заместителем премьер-министра РК).

Источник: Kapital.kz

Арифханов Айдар Абдразакович родился 28 ноября 1974 года. Окончил Казахскую государственную Академию управления, с отличием окончил Дипломатическую Академию МИД РК, в рамках президентской программы «Болашак» окончил Колумбийский университет и в 2008 году получил степень магистра государственного администрирования по программе управления экономической политикой.

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Трудовую деятельность начал в 1997 году главным специалистом отдела программных и социальных займов Комитета по внешнему заимствованию Министерства финансов Республики Казахстан.

В 1998—2004 годах работал руководителем отделов (программных и социальных займов, реализации займов управления государственных внешних займов и государственных гарантий), руководителем Управления правительственных займов и государственных гарантий и заместителем директора Департамента государственного долга и кредитования Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2004—2007 годах — вице-министром финансов Республики Казахстан. В 2006 году — заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

В 2006—2007 годах — вице-министром труда и социальной защиты Республики Казахстан.

В 2009 году — советником премьер-министра Республики Казахстан.

В 2009—2010 годах — заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.

В 2010—2011 годах — управляющим директором АО «Казахтелеком».

В 2011—2015 годах — заместителем председателя правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Казатомпром, временно исполняющим обязанности председателя правления (31.03.2015). В 2015—2017 годах — вице-министром национальной экономики Республики Казахстан.

Решением совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в январе 2017 года избран заместителем председателя правления.

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