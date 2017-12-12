Назначен глава холдинга «Байтерек»
12 декабря
12 декабря
Арифханов Айдар Абдразакович родился 28 ноября 1974 года. Окончил Казахскую государственную Академию управления, с отличием окончил Дипломатическую Академию МИД РК, в рамках президентской программы «Болашак» окончил Колумбийский университет и в 2008 году получил степень магистра государственного администрирования по программе управления экономической политикой.
Трудовую деятельность начал в 1997 году главным специалистом отдела программных и социальных займов Комитета по внешнему заимствованию Министерства финансов Республики Казахстан.
В 1998—2004 годах работал руководителем отделов (программных и социальных займов, реализации займов управления государственных внешних займов и государственных гарантий), руководителем Управления правительственных займов и государственных гарантий и заместителем директора Департамента государственного долга и кредитования Министерства финансов Республики Казахстан.
В 2004—2007 годах —
В 2006—2007 годах —
В 2009 году — советником
В 2009—2010 годах — заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.
В 2010—2011 годах — управляющим директором АО «Казахтелеком».
В 2011—2015 годах — заместителем председателя правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Казатомпром, временно исполняющим обязанности председателя правления (31.03.2015). В 2015—2017 годах —
Решением совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в январе 2017 года избран заместителем председателя правления.