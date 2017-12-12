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16:01 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга вновь меняет правила записи в первые классы

Администрация Екатеринбурга вновь меняет правила записи маленьких горожан в первые классы. Детали новой схемы чиновники пока не раскрывают.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Екатеринбурга: «1 февраля начнется запись детей в первые классы. Это событие вызывает повышенный ажиотаж у родителей и, к сожалению, в отдельных случаях приводит к нарушениям закона. Чтобы запись проходила спокойнее, а ее результаты были справедливее, департамент образования администрации предлагает внести в правила записи детей в первые классы ряд изменений».

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Все детали новаций чиновники обещают раскрыть завтра, 13 декабря, на специальной пресс-конференции.

Напомним, несколько лет назад родители на стадии записи буквально брали штурмом престижные школы и гимназии. Для того, чтобы как-то формализовать процесс, учеников стали принимать в школы в соответствии с пропиской. Горожане тогда стали фиктивно прописывать детей рядом с престижными школами.

Напомним, прокуратура накануне официально признала, что не будет отменять результаты фиктивных записей. Свердловская прокуратура не будет добиваться перевода первоклассников, зачисленных по фиктивным пропискам.

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