Мэрия Екатеринбурга вновь меняет правила записи в первые классы

Источник: РИА "Новости"

Администрация Екатеринбурга: «1 февраля начнется запись детей в первые классы. Это событие вызывает повышенный ажиотаж у родителей и, к сожалению, в отдельных случаях приводит к нарушениям закона. Чтобы запись проходила спокойнее, а ее результаты были справедливее, департамент образования администрации предлагает внести в правила записи детей в первые классы ряд изменений».

Читайте также В уральской столице построят школу за миллиард рублей

Все детали новаций чиновники обещают раскрыть завтра, 13 декабря, на специальной пресс-конференции.

Напомним, несколько лет назад родители на стадии записи буквально брали штурмом престижные школы и гимназии. Для того, чтобы как-то формализовать процесс, учеников стали принимать в школы в соответствии с пропиской. Горожане тогда стали фиктивно прописывать детей рядом с престижными школами.