Врио губернатора Бурков провел рабочее совещание в недостроенном омском метро

В первую очередь будут решаться вопросы достройки для обеспечения безопасности. Александр Бурков сделал вывод, что для обеспечения безопасности необходимо завершить и законсервировать еще две станции — «Заречная» и «Кристалл», которые находятся на уровне котлованов. На это планируется выделить 800 млн рублей из областного бюджета.

«По итогам переговоров, проведенных в минтрансе, я не вижу возможности выделения средств из федерального центра. Нет федеральных программ, которые позволяли бы напрямую выделять средства на метро. Но Госдума уже рассмотрела закон о метрополитенах в первом чтении. В случае его принятия есть надежда на разработку федеральной целевой программы. Но это не 2018-й и, к сожалению, даже на 2019 год. А нам нужно решать проблему сейчас, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации», — отметил врио.