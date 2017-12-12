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15:55 (мск), источник: СуперОмск

Врио губернатора Бурков провел рабочее совещание в недостроенном омском метро

Сегодня врио губернатора Омской области Александр Бурков спустился в недостроенную подземку.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В омском метро он практически провел рабочее совещание, выяснив все перспективы многострадального объекта у присутствующих специалистов.

В первую очередь будут решаться вопросы достройки для обеспечения безопасности. Александр Бурков сделал вывод, что для обеспечения безопасности необходимо завершить и законсервировать еще две станции — «Заречная» и «Кристалл», которые находятся на уровне котлованов. На это планируется выделить 800 млн рублей из областного бюджета.

Затем, когда котлованы будут закрыты, муниципалитет сможет приступить в 2019 году и к завершению дорожных развязок на улицах Булатова и Конева.

«По итогам переговоров, проведенных в минтрансе, я не вижу возможности выделения средств из федерального центра. Нет федеральных программ, которые позволяли бы напрямую выделять средства на метро. Но Госдума уже рассмотрела закон о метрополитенах в первом чтении. В случае его принятия есть надежда на разработку федеральной целевой программы. Но это не 2018-й и, к сожалению, даже на 2019 год. А нам нужно решать проблему сейчас, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации», — отметил врио.

Встреча Александра Буркова со специалистами длилась больше часа.

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