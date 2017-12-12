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17:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Алексей Песошин принял участие в обсуждении лучших руководителей года в РТ

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Заседание комиссии Республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2017» состоялось в Доме Правительства РТ. Мероприятие провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В 2017 году номинантами конкурса стали 123 руководителя предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономики республики, отметил Премьер-министр РТ. Перечень участников был сформирован по рекомендациям министерств, ведомств, городских и районных муниципальных образований, объединений работодателей и Федерации профсоюзов РТ.

В ходе заседания комиссия рассмотрела кандидатуры возможных победителей конкурса.

Конкурс включает 9 номинаций, в числе которых комиссия отметит высокую конкурентоспособность, достижения в инновационной деятельности, успешное управление предприятием и формирование безопасных и здоровых условий труда.

Мероприятие проводится ежегодно с 2001 года в целях обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта лучших руководителей предприятий и организаций.

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Алексей Песошин принял участие в обсуждении лучших руководителей года в РТ
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