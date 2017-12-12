Алексей Песошин принял участие в обсуждении лучших руководителей года в РТ

В 2017 году номинантами конкурса стали 123 руководителя предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономики республики, отметил Премьер-министр РТ. Перечень участников был сформирован по рекомендациям министерств, ведомств, городских и районных муниципальных образований, объединений работодателей и Федерации профсоюзов РТ.

В ходе заседания комиссия рассмотрела кандидатуры возможных победителей конкурса.

Конкурс включает 9 номинаций, в числе которых комиссия отметит высокую конкурентоспособность, достижения в инновационной деятельности, успешное управление предприятием и формирование безопасных и здоровых условий труда.