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18:50 (мск), источник: Noi.md

Молдавская делегация примет участие в похоронах короля Михая

Президент Игорь Додон уполномочил советника президента по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Поповича принять участие в похоронах Его Величества короля Михая Румынии, которые состоятся в конце этой недели.

Источник: Noi.md

Информация была подтверждена главой государства для издания «ZiarulNAȚIONAL».

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Парламент Республики Молдова будет представлен на церемонии делегацией во главе со спикером парламента Андрианом Канду.

В состав делегации войдут вице-спикер Юрий Лянкэ и депутаты Владимир Хотиняну, Роман Боцан, Тудор Делиу, Вадим Пистринчук, Алина Зотя, Нае-Симеон Плешка и Валерий Гилецкий.

Согласно программе траурных мероприятий, обнародованных Королевским Домом Румынии, в среду, 13 декабря, в 14.00 неодушевленное тело короля будет выставлено для прощания в зале церемоний Замка Пелеша. С 14.00 до 15.00 администрации президента Республики Молдова и президента Румынии, члены правительств Республики Молдова и Румынии, члены парламентов Республики Молдова и Румынии будут выражать соболезнования в Замке Пелеша.

Хранитель Короны и Королевская семья будут присутствовать в Синае.

Его Величество король Михай I скончался 5 декабря в частной резиденции в Швейцарии. Он будет похоронен в новом архиепископском и королевском соборе в Куртя де Арджеш 16 декабря 2017 года.

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