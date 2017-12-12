Молдавская делегация примет участие в похоронах короля Михая

Информация была подтверждена главой государства для издания «ZiarulNAȚIONAL».
Парламент Республики Молдова будет представлен на церемонии делегацией во главе со спикером парламента Андрианом Канду.
В состав делегации войдут вице-спикер Юрий Лянкэ и депутаты Владимир Хотиняну, Роман Боцан, Тудор Делиу, Вадим Пистринчук, Алина Зотя, Нае-Симеон Плешка и Валерий Гилецкий.
Согласно программе траурных мероприятий, обнародованных Королевским Домом Румынии, в среду, 13 декабря, в 14.00 неодушевленное тело короля будет выставлено для прощания в зале церемоний Замка Пелеша. С 14.00 до 15.00 администрации президента Республики Молдова и президента Румынии, члены правительств Республики Молдова и Румынии, члены парламентов Республики Молдова и Румынии будут выражать соболезнования в Замке Пелеша.
Хранитель Короны и Королевская семья будут присутствовать в Синае.
Его Величество король Михай I скончался 5 декабря в частной резиденции в Швейцарии. Он будет похоронен в новом архиепископском и королевском соборе в Куртя де Арджеш 16 декабря 2017 года.