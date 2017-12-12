Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Варнава иронично ответила на обвинения в пластике
Девушка нашла мужа на своем детском фото
СМИ: Путину доложили в Ростехе об уникальном российском оружии
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
18:52 (мск), источник: Noi.md

Додон о запрете российской пропаганды: Будут показывать только «Машу и медведя»

Президент страны Игорь Додон утверждает, что не станет промульгировать законодательные изменения, касающиеся ограничений на трансляцию российских политических и аналитических программ.

Источник: Noi.md

Более того, Додон утверждает, что вернет документ парламенту на пересмотр.

Будут показывать только “Машу и медведя”, хороший мультфильм. Но это не значит, что демократов будут любить больше.
Игорь Додон
Читайте также
BREAKING NEWS: Законопроект о борьбе с иностранной пропагандой был принят в первом и втором чтениях

«Даже Михай Гимпу в свою бытность и.о. президента, не позволил себе этого. Это не комплимент г-ну Гимпу. Он ездил с визитом в Москву. Ребятам из ДПМ удалось обойти Михаила Федоровича в своей борьбе с Россией. Я сделаю все возможное, чтобы от этой борьбы с Россией не пострадали граждане РМ», — сказал глава государства.

Отметим, что одобренный недавно в парламенте законопроект был передан президенту. У президента есть 14 дней на промульгацию этого проекта.

«21 декабря я верну этот документ. Дальше им решать, прислушаются ли они к тому, что я говорю или нет. Демократам не поможет законопроект, запрещающий гражданам иметь право на различное мнение. Люди продолжат смотреть в интернете, где угодно», — заключил президент.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Необычные, но вкусные ингредиенты для более ароматного кофе
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
В российских школах введут семьеведение
МОК пожизненно отстранил шестерых хоккеисток сборной России
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Повышение цен на автомобили: процесс начался Группа BMW с нового года планирует увеличить российские цены на новые автомобили в среднем на 3%
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь