Додон о запрете российской пропаганды: Будут показывать только «Машу и медведя»

Источник: Noi.md

Более того, Додон утверждает, что вернет документ парламенту на пересмотр.

Будут показывать только “Машу и медведя”, хороший мультфильм. Но это не значит, что демократов будут любить больше. Игорь Додон

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«Даже Михай Гимпу в свою бытность и.о. президента, не позволил себе этого. Это не комплимент г-ну Гимпу. Он ездил с визитом в Москву. Ребятам из ДПМ удалось обойти Михаила Федоровича в своей борьбе с Россией. Я сделаю все возможное, чтобы от этой борьбы с Россией не пострадали граждане РМ», — сказал глава государства.

Отметим, что одобренный недавно в парламенте законопроект был передан президенту. У президента есть 14 дней на промульгацию этого проекта.