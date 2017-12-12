Додон о запрете российской пропаганды: Будут показывать только «Машу и медведя»

Более того, Додон утверждает, что вернет документ парламенту на пересмотр.
Будут показывать только “Машу и медведя”, хороший мультфильм. Но это не значит, что демократов будут любить больше.
«Даже Михай Гимпу в свою бытность и.о. президента, не позволил себе этого. Это не комплимент г-ну Гимпу. Он ездил с визитом в Москву. Ребятам из ДПМ удалось обойти Михаила Федоровича в своей борьбе с Россией. Я сделаю все возможное, чтобы от этой борьбы с Россией не пострадали граждане РМ», — сказал глава государства.
Отметим, что одобренный недавно в парламенте законопроект был передан президенту. У президента есть 14 дней на промульгацию этого проекта.
«21 декабря я верну этот документ. Дальше им решать, прислушаются ли они к тому, что я говорю или нет. Демократам не поможет законопроект, запрещающий гражданам иметь право на различное мнение. Люди продолжат смотреть в интернете, где угодно», — заключил президент.