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18:49 (мск), источник: РИА Недвижимость

Собянин заявил, что подпишет распоряжение о консервации полигона «Малинки»

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что намерен подписать распоряжение о консервации полигона для отходов «Малинки» в Новой Москве.

Источник: РИА Недвижимость

«В ближайшее время я, наверное, подпишу распоряжение о консервации данного объекта», — сказал мэр на 21-й конференции московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Собянин рассказал, что на полигоне была проведена большая работа по рекультивации, на этой территории никакие стройки не планируются.

Ранее президентский Совет по правам человека попросил столичную прокуратуру проверить законность строительства мусорного полигона в Новой Москве.

Поводом для обращения в прокуратуру послужила поступившая в СПЧ от местных жителей информация о планах ввести в эксплуатацию опытно-экспериментальную площадку по обработке твердых отходов.
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Сообщалось, что она расположена в поселении Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы, в 40 километрах от МКАД, площадь полигона — около 64,13 гектара, общий объем отходов — до 6,5 миллионов тон.

Позже СПЧ сообщил, что хозяйственная деятельность на полигоне ведется только в рамках эксплуатации полигона, закрытого для приема отходов. Отмечалось, что захоронение твердых коммунальных отходов IV класса опасности на полигоне не планируется, а расширение площади будет происходить исключительно в случаях, необходимых для проведения мероприятий по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду.

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