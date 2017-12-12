Собянин заявил, что подпишет распоряжение о консервации полигона «Малинки»

Источник: РИА Недвижимость

«В ближайшее время я, наверное, подпишу распоряжение о консервации данного объекта», — сказал мэр на 21-й конференции московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Собянин рассказал, что на полигоне была проведена большая работа по рекультивации, на этой территории никакие стройки не планируются.

Ранее президентский Совет по правам человека попросил столичную прокуратуру проверить законность строительства мусорного полигона в Новой Москве.

Поводом для обращения в прокуратуру послужила поступившая в СПЧ от местных жителей информация о планах ввести в эксплуатацию опытно-экспериментальную площадку по обработке твердых отходов.

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Сообщалось, что она расположена в поселении Краснопахорское Троицкого административного округа Москвы, в 40 километрах от МКАД, площадь полигона — около 64,13 гектара, общий объем отходов — до 6,5 миллионов тон.