Россия временно приостановила работу посольства в Йемене

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«С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене. Все сотрудники российского посольства покинули страну. Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде», — сказал она во вторник журналистам.

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Кризис в Йемене обострился в последние несколько месяцев. На прошлой неделе начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы Салеха выступили против хуситов.

Салех был убит во время столкновений с хуситами.