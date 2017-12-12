Россия временно приостановила работу посольства в Йемене
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Москва решила временно приостановить работы посольства РФ в Сане (Йемен), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Москва решила временно приостановить работы посольства РФ в Сане (Йемен), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене. Все сотрудники российского посольства покинули страну. Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде», — сказал она во вторник журналистам.
Кризис в Йемене обострился в последние несколько месяцев. На прошлой неделе начались жестокие столкновения между сторонниками
Салех был убит во время столкновений с хуситами.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.