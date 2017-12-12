Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Италия ввела режим ЧП из-за прекращения поставок газа из России
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: 43-летняя Анна Михалкова феноменально похудела
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
Паулина Андреева надела красную блестящую шубу
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
СМИ: Путину доложили в Ростехе об уникальном российском оружии
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
18:39 (мск), источник: Интерфакс

Россия временно приостановила работу посольства в Йемене

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Москва решила временно приостановить работы посольства РФ в Сане (Йемен), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене. Все сотрудники российского посольства покинули страну. Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде», — сказал она во вторник журналистам.

Читайте также
СМИ сообщили о ракетном ударе по Саудовской Аравии из Йемена

Кризис в Йемене обострился в последние несколько месяцев. На прошлой неделе начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы Салеха выступили против хуситов.

Салех был убит во время столкновений с хуситами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.

Столицу Йемена захватили хуситы: убийцы Салеха обнародовали шокирующее видео
Во время загрузки произошла ошибка.
5 декабря© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
В российских школах введут семьеведение
МОК пожизненно отстранил шестерых хоккеисток сборной России
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Повышение цен на автомобили: процесс начался Группа BMW с нового года планирует увеличить российские цены на новые автомобили в среднем на 3%
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь