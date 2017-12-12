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20:47 (мск), источник: ТАСС

Туск: саммит ЕС рассмотрит выполнение минских соглашений, что позволит продлить санкции

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Лидеры ЕС рассмотрят выполнение минских соглашений на саммите 14—15 декабря, что позволит впоследствии продлить санкции против РФ. Об этом говорится в письме главы Европейского совета Дональда Туска главам государств и правительств ЕС с изложением повестки дня саммита.

Источник: AP 2017

«За обедом канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эмманюэль] Макрон также проинформируют лидеров о выполнении минских соглашений с прицелом на продление санкций в отношении РФ», — написал он.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил журналистам, что саммит не будет вдаваться в дискуссию о санкциях и принимать практических решений. «Лидеры не будут принимать практических решений по санкциям. Они будут продлены Советом [ЕС] позднее, мы ожидаем, что до конца месяца», — сказал он. Как обычно санкции предполагается продлить на полгода.

Помимо минских соглашений за обедом лидерам предстоит обсуждать миграционные проблемы Евросоюза и последствия решения США о переносе посольства в Иерусалим.

Глава Хорватии: антироссийские санкции бьют по нашим бизнесменам
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18 октября© Ньюстюб
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