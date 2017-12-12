Туск: саммит ЕС рассмотрит выполнение минских соглашений, что позволит продлить санкции

«За обедом канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эмманюэль] Макрон также проинформируют лидеров о выполнении минских соглашений с прицелом на продление санкций в отношении РФ», — написал он.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил журналистам, что саммит не будет вдаваться в дискуссию о санкциях и принимать практических решений. «Лидеры не будут принимать практических решений по санкциям. Они будут продлены Советом [ЕС] позднее, мы ожидаем, что до конца месяца», — сказал он. Как обычно санкции предполагается продлить на полгода.