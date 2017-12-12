35 костанайских чиновников наказаны за публикацию в соцсетях фото с вечеринок

Выложенные в соцсети фотографии чиновников, сделанные в момент застолья, стали поводом для разбирательств на дисциплинарном совете.

Неэтичные снимки выявлены региональным департаментом по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области, сообщает телеканал «Астана».

В поле зрения департамента попали более полусотни госслужащих самых разных рангов. На страницах чиновников в соцсетях обнаружены фото и видеоматериалы с их участием в увеселительных мероприятиях. Некоторые усугубили ситуацию, запечатлевшись за распитием алкогольных напитков.

«По данным фактам мы сначала провели профилактические беседы с госслужащими. После того, как их ознакомили с правилами служебной этики, госслужащих уже начали привлекать к дисциплинарной ответственности. На сегодняшний день привлечено 35 сотрудников», — сообщил начальник управления департамента АДГСПК по Костанайской области Мэлс Абдрахманов.

В департаменте также сообщили, что 11 чиновников понесли дисциплинарное наказание за использование служебных автомобилей в нерабочее время. Особенно отличился сельский аким, который на служебной машине ежедневно возил супругу на работу и детей в детский сад за 30 км от села.

Вместе с тем, отмечается положительный эффект по части обращения госслужащих с подарками. Чиновники исправно сдают презенты в спецфонд. В этом году в фонд поступил 31 подарок, что на 40% больше, чем в прошлом. В основном, это различные сувениры, чаще всего ручки и настольные часы.

Не так давно в ВКО «отличились» более 50 госслужащих. Оказалось, что чиновники Усть-Каменогорска в свободное время любят и умеют отдохнуть на широкую ногу. Об этом свидетельствовали фотографии, выложенные в Сеть. Отдельные руководители областных управлений и департаментов публиковали в социальных сетях снимки из увеселительных заведений со спиртными напитками. Один из работников районного отдела образования отличился, разместив на своей страничке в соцсети фото внушительной суммы денег в иностранной валюте.