11 «друзей» Роскомнадзора: какие сайты запретили в России

«Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy) — пожалуй, один из самых известных в России американских фондов. Организация учреждена в 1983 г. совместно Республиканской и Демократической партиями США, финансируется как частными компаниями, так и от государственного агентства США по международному развитию (USAID). Фонд дает гранты на проекты неправительственных организаций за рубежом, «работающих на достижение демократических целей», сказано на сайте фонда. В России фонд спонсировал такие общественные организации, как Московская Хельсинкская группа Людмилы Алексеевой и «Движение за права человека» Льва Пономарева. Российские власти неоднократно критиковали NED, обвиняя власти США во вмешательстве в российскую политику.

«Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию» (U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law) — некоммерческая организация, о создании которой было объявлено Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим в 2006 г. Ее целью указана поддержка экономического, правового и институционального развития России.