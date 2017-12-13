Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Ираке и Сирии

Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета в Белом доме заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (деятельность в России запрещена) в Сирии и Ираке. Стенограмма его речи опубликована на сайте Белого дома.
Он [бюджет] санкционирует продолжение финансирования нашей кампании по уничтожению ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они распространяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления.
Дональд ТрампПрезидент США
Российский Генштаб отрапортовал об освобождении территории Сирии от боевиков ИГ 6 декабря.
11 декабря на российской военной базе Хмеймим приземлился самолет президента России Владимира Путина. На базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин. Находясь на базе, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.
О полном освобождении Ирака от террористов ИГ премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади заявил 9 декабря 2017 года. По его словам, вооруженные силы страны взяли под контроль пустынные районы на западе, а также участок сирийско-иракской границы. Как указал глава правительства, это означает окончание войны против боевиков ИГ, которые «полностью разгромлены и отброшены за пределы Ирака».
Отряды ИГ вторглись в Ирак в 2014 году и за считанные недели заняли треть территории страны, в том числе крупные города Мосул и Тикрит. Под угрозой оказалась и столицы Ирака Багдад, однако в итоге наступление боевиков удалось остановить.
В течение трех лет иракская армия при поддержке возглавляемой США коалиции вела боевые действия с боевиками. Штурм Мосула, захваченного боевиками в 2014 году, продолжался несколько месяцев и был завершен в июле 2017 года.
На территории Сирии оппозиционные «Сирийские демократические силы» (СДС) при поддержке коалиции во главе с США в октябре 2017 года освободили город Ракку, который называли «столицей» ИГ в Сирии.