Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Ираке и Сирии

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета в Белом доме заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (деятельность в России запрещена) в Сирии и Ираке. Стенограмма его речи опубликована на сайте Белого дома.

Он [бюджет] санкционирует продолжение финансирования нашей кампании по уничтожению ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они распространяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления. Дональд Трамп Президент США

Фоторепортаж Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим

Российский Генштаб отрапортовал об освобождении территории Сирии от боевиков ИГ 6 декабря.

11 декабря на российской военной базе Хмеймим приземлился самолет президента России Владимира Путина. На базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин. Находясь на базе, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.

О полном освобождении Ирака от террористов ИГ премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади заявил 9 декабря 2017 года. По его словам, вооруженные силы страны взяли под контроль пустынные районы на западе, а также участок сирийско-иракской границы. Как указал глава правительства, это означает окончание войны против боевиков ИГ, которые «полностью разгромлены и отброшены за пределы Ирака».

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Отряды ИГ вторглись в Ирак в 2014 году и за считанные недели заняли треть территории страны, в том числе крупные города Мосул и Тикрит. Под угрозой оказалась и столицы Ирака Багдад, однако в итоге наступление боевиков удалось остановить.

В течение трех лет иракская армия при поддержке возглавляемой США коалиции вела боевые действия с боевиками. Штурм Мосула, захваченного боевиками в 2014 году, продолжался несколько месяцев и был завершен в июле 2017 года.