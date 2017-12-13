Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Хороший уход: репортаж из хосписа
9 бесполезных способов профилактики ОРВИ у детей
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
Принц Уильям вручил Джоан Роулинг почетную награду
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Принц Уильям вручил Джоан Роулинг почетную награду
Екатерина Варнава иронично ответила на обвинения в пластике
СМИ: Путину доложили в Ростехе об уникальном российском оружии
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
Москве предрекли появление «гетто» на окраинах
В России начали продвигать малоэтажное жилье
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
00:46 (мск), источник: Uzdaily.uz

Делегация Узбекистана примет участие в экстренном саммите ОИС

Делегация Узбекистана примет участие в экстренном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, саммит ОИС пройдет 13 декабря 2017 года.

Делегацию Узбекистана возглавит Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с официальным визитом
В Самарканде внедрят систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
В ЕС планируют продлить санкции против России
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
В Москве горит павильон ВДНХ
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
МОК пожизненно отстранил шестерых хоккеисток сборной России
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь