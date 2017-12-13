Делегация Узбекистана примет участие в экстренном саммите ОИС
Делегация Узбекистана примет участие в экстренном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает
Делегация Узбекистана примет участие в экстренном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает
По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, саммит ОИС пройдет 13 декабря 2017 года.
Делегацию Узбекистана возглавит Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев.