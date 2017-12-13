Юрий Трутнев посетил Дальневосточную ярмарку
Хабаровский край принимает участие в Днях Дальнего Востока в Москве.
Хабаровский край принимает участие в Днях Дальнего Востока в Москве.
В Москве продолжает работать Дальневосточная ярмарка. Тысячи москвичей и гостей столицы посетили Тверскую площадь, отведали дальневосточных деликатесов, приобрели сувениры к Новому Году.
Вчера ярмарку посетили
Хабаровчане предложили Юрию Трутневу
— Всегда
Он также отметил, что в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» ожидается обширная деловая программа для инвесторов и ярмарка вакансий в «Экспоцентре». Москвичи и гости столицы узнают, какие рабочие места предлагают предприятия региона.
— Мы не случайно проводим это мероприятие в Москве, — рассказал Юрий Трутнев. — На Дальнем Востоке сейчас строится около тысячи новых предприятий. Только до конца этого года планируется сдать 86 из них. Они потребуют около 8,5 тысяч рабочих мест. Но с учётом новых реализующихся крупных проектов на ярмарке будут предложения по 45 тысячам вакансий. Мы не наберём столько человек на Дальнем Востоке. Для работы в новых проектах нужно приглашать людей со всей России. В Москве живёт примерно 18 млн человек, и я не уверен, что у всех есть работа, которую они хотели бы. Мы предлагаем им ознакомиться с вакансиями, пройти тестирование и, возможно, принять решение поработать на Дальнем Востоке.
Напомним, на ярмарке, которая работает на Тверской площади в самом центре столицы, широко представлена продукция из Хабаровского края: мед, дикоросы, рыба, морепродукты.
Перед гостями ярмарки выступают хабаровские ансамбли «Славянская душа» и «Сэнкурэ». А мастерицы — хранительницы традиционных промыслов коренных народностей Севера проводят
— Здесь широко представлена продукция, которую заготавливают наши люд. Это дикоросы, рыба и морепродукты, мёд. Всё, что производят на территории Хабаровского края. Всё пользуется большим спросом в Москве — люди проявляют интерес. Поэтому наша задача сегодня показать преимущество Хабаровского края, что у нас есть все инструменты и механизмы, которые нам дал президент России, чтобы привлекать людей из центральной части страны. Чтобы они приезжали, брали «дальневосточный гектар», развивали своё хозяйство и оставались жить на Дальнем Востоке, — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
— «Дни Дальнего Востока» открыли для нас новые возможности сбыта. Ведь региональные компании из средней полосы увидели здесь производителей, которые находятся на передовых позициях и делают достаточные объёмы, чтобы побаловать не только своих земляков, но и других россиян, — рассказал Суровцев. — Спрос на экологически чистые продукты сейчас высок. Объясняется это тем, что по вкусовым и полезным качествам они превосходят заморских конкурентов. Производство
Не менее востребованной у жителей и гостей столицы оказалась продукция компании «Дикий улов». Хабаровское предприятие предложило москвичам икру, филе, консервы, стейки и свежезамороженную рыбу.
— Мы здесь уже четвёртый день, и люди начали к нам возвращаться, распробовав рыбную продукцию. Признаться, мы не ожидали такого ажиотажа, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» коммерческий директор компании «Дикий улов» Ярослав Гусаков.
Напомним, «Дни Дальнего Востока» в Москве стартовали 8 декабря. С 14 по 16 декабря в «Экспоцентре» пройдет основная деловая программа. Она включает в себя различные дискуссионные сессии. Кроме того, в столичных вузах пройдет цикл открытых лекций о Дальнем Востоке, а инвесторы, реализующие свои проекты в ДФО, расскажут о том, как начать и вести здесь свой бизнес.