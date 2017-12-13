Рейтинг от губернатора. Решетников назвал ключевые события года в Прикамье
Губернатор Прикамья Максим Решетников на встрече с журналистами подвел итоги года для региона.
Губернатор Прикамья Максим Решетников на встрече с журналистами подвел итоги года для региона.
Ключевые события 2017 года в Прикамье по версии губернатора Максима Решетникова:
Открытие выставки «Россия — моя история. Пермский край».
«…у нас один из самых серьезных региональных краеведческих компонентов».
Открытие нового терминала в пермском аэропорту.
«Мы должны перевести в здание нового терминала международные рейсы, сделать перрон и вынести туда телетрапы… Деньгами все обеспечено».
Большой летний фестиваль.
«Нам действительно удалось вытащить на улицу людей, показать, куда и зачем можно выйти из дома».
Чемпионат мира по летнему биатлону.
«Регион показал, что способен принимать большие спортивные мероприятия. Теперь Пермский край рассматривают как площадку для проведения соревнований самого высокого уровня».
Старт проекта по дорогам.
«В практическую плоскость вышел проект по строительству моста через реку Чусовую».
Проект «Большая набережная» /"Пермь-300"/
«РЖД полностью включили
«По запуску проекта “Пермь-300” первый шаг уже сделан. Территория завода имени Шпагина перешла в краевую собственность. Мы приступаем к проектированию культурного и общественного пространства на месте этого завода».
«Почему так важно для Пермского края развитие цифровой экономики и
Ответы на вопросы.
Об объединении территорий и ответственности за процесс:
«С инициативой выходят сами муниципалитеты, они за него и отвечают. Край будет поддерживать эти процессы. При преобразовании района в городской округ часть доходов теряется, и мы готовим проект закона, который эту ситуацию изменит. Мы гарантируем территориям сохранение размера доходов».
О планах в 2018 году
«Да».
О назначении главы администрации губернатора:
«Мы занимаемся этим. Когда решение примем, расскажем».
О сокращении федеральных дотаций:
«Система межбюджетных отношений меняется не в пользу развитых регионов. Пытаемся доказать, что ничего хорошего из этого не выйдет. Нам удалось получить 1,1 млрд рублей на выравнивание бюджета в 2018 году, но беспокоят 2019 и 2020 годы: в приложениях к федеральному бюджету дотаций на выравнивание нет вообще. Это создает для нас большую стратегическую неопределенность».
О взаимоотношения с муниципалитетами:
«Мы не применяем к ним модель, которую применяет к нам федеральный Минфин, Мы не меняем правила, когда бюджет сформирован. Многие территории перешли к стимулированию роста собственного налогового потенциала. Мы обсудили это весной, приняли летом и дали возможность заменить дотации на выравнивание налогами».
О дефиците бюджета:
«Долг подбирается к верхней планке, достигнув 9,2% в 2018 году. Причин две — сокращение федеральных дотаций и большой объем социальных обязательств. Мы рассчитываем на снижение дефицита за счет неисполнения расходов в стопроцентном размере, развитие экономики и работу с налоговым потенциалом. Дефицит — вынужденная необходимость, но в трехлетнем плановом периоде бюджет становится бездефицитным».
О переселении в Березниках:
«Проблемы с ЖК “Любимов” в основном решены. Проведены конкурсы, выбраны подрядчики. В следующем году заканчиваем первую очередь, активно будет строиться вторая, проектируется третья. Социальная инфраструктура строится, коммунальная строится, дороги есть».
Об обманутых дольщиках:
«По поручению президента отрабатываются механизмы, которые позволят заменить долевое строительство. В Прикамье для тех, кто попал в сложную ситуацию, предложен вариант создания ЖСК и оказание им помощи от края. Это подразумевает двустороннее движение».
О манеже «Пермь Великая»:
«Сертификация, постановка на баланс, кадастровый учет, аккредитация займут
О ТПУ «Пермь 2»:
«Ведется проектирование в том числе транзитной магистрали Строителей — Стаханова. ТПУ не должно “убить” эту магистраль пробками, что случится в случае размещения всех желаемых инвестором торговых площадей. Мы сформируем нашу позицию в интересах города и края и представим ее».
О галерее:
«Ясность есть: для этого приобрели завод имени Шпагина. Нас интересует не только что там разместить, но и как использовать, чтобы туда ходили люди, была текущая окупаемость. Как только подготовим концепцию, представим ее общественности. Проекты такого уровня в крае не реализовывались».
О театре:
«Финального решения нет. Работаем одновременно по двум площадкам. Базовая — в четвертом квартале».
О зоопарке:
«У главного подрядчика “РЖД-Строй” были проблемы с субподрядчиком. Сейчас “РЖД-Строй” ведет работы своими силами, мобилизовал много ресурсов. Отставание сократилось на десять дней. Первый зампред краевого правительства Сюткин лично отвечает за этот проект».