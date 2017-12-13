Андрей Травников: Семью в Новосибирск перевезу, но позже!

12 декабря, на пресс-конференции по итогам 2017 года, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал , что свою семью в Новосибирск перевезет позже.

— Пока сдерживающих факторов только два. Мы сейчас занимаемся оформлением жилья, которое подобрали — это раз. И второе — у меня сын учится в школе, и в результате семейного совета мы все-таки решили не дергать его в середине учебного года, а дать возможность окончить класс, — рассказал Андрей Александрович, уточнив, что поселится его семья в Центральном районе Новосибирска.