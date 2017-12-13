Андрей Травников: Семью в Новосибирск перевезу, но позже!
Врио губернатора рассказал, что уже побывал в зоопарке, дельфинарии и оперном театре.
Врио губернатора рассказал, что уже побывал в зоопарке, дельфинарии и оперном театре.
12 декабря, на
— Пока сдерживающих факторов только два. Мы сейчас занимаемся оформлением жилья, которое подобрали — это раз. И второе — у меня сын учится в школе, и в результате семейного совета мы
Также глава региона признался, что уже побывал в Новосибирском зоопарке, в дельфинарии, в театре оперы и балета, в концертном зале имени Арнольда Каца, на выступлениях «Сибирского хора». Кроме того, Андрей Травников посещал музейный комплекс, посвященный медеплавильному делу и чеканке монет в Сузуне.