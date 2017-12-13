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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Андрей Травников: Семью в Новосибирск перевезу, но позже!

Врио губернатора рассказал, что уже побывал в зоопарке, дельфинарии и оперном театре.

12 декабря, на пресс-конференции по итогам 2017 года, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что свою семью в Новосибирск перевезет позже.

— Пока сдерживающих факторов только два. Мы сейчас занимаемся оформлением жилья, которое подобрали — это раз. И второе — у меня сын учится в школе, и в результате семейного совета мы все-таки решили не дергать его в середине учебного года, а дать возможность окончить класс, — рассказал Андрей Александрович, уточнив, что поселится его семья в Центральном районе Новосибирска.

Также глава региона признался, что уже побывал в Новосибирском зоопарке, в дельфинарии, в театре оперы и балета, в концертном зале имени Арнольда Каца, на выступлениях «Сибирского хора». Кроме того, Андрей Травников посещал музейный комплекс, посвященный медеплавильному делу и чеканке монет в Сузуне.

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