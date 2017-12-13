Депутаты Приморья поговорили с молодежью откровенно

Она состоялась в рамках форума приморской молодежи в кампусе Дальневосточного федерального университета и стала одним из наиболее ярких мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях края. В дискуссии приняли участие молодые парламентарии из 24 городов и районов Приморья.

В формате встречи без галстуков председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, председатель комитета краевого парламента по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, депутаты Джони Авдои, Евгений Костюков и Николай Селюк поделились с участниками дискуссии — молодыми депутатами из муниципальных образований края — опытом законодательной деятельности и обменялись мнениями по решению актуальных для жителей Приморья проблем.

Большое количество вопросов от молодых коллег затрагивало проблемы обеспечения молодежи доступным жильем. Так, председатель совета молодых депутатов Зарина Фардзинова отметила, что сегодня в крае на условиях софинансирования работает программа по улучшению жилищных условий для молодых семей, однако получить субсидию на приобретение жилья может лишь незначительная часть нуждающихся. Одним из вариантов решения проблемы, по ее мнению, мог бы стать целевой проект по строительству «Дома молодой семьи», который позволяет участникам накопить необходимую сумму для первоначального взноса по ипотечному кредиту и впоследствии самостоятельно купить квартиру.

Депутат Думы Спасского городского округа Артур Шагинян акцентировал внимание на проблеме обманутых дольщиков и поинтересовался, какую поддержку государство может оказать им. Отвечая на этот вопрос, спикер краевого парламента Александр Ролик рассказал молодежи о законопроекте, который в настоящее время депутаты активно разрабатывают совместно с органами исполнительной власти и прокуратуры. Он позволит выделять земельные участки под строительство жилых домов на безвозмездной и внеконкурсной основе. Взамен хозяйствующий субъект должен будет передать часть построенных квартир обманутым дольщикам.

К.

стати, с помощью аналогичных законодательных норм парламентарии намерены значительно сократить очередь на получение жилья, в которой сегодня стоит более 6 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Ситуация, сложившаяся в Приморье с обеспечением жильем граждан этой категории, — одна из самых тяжелых в стране. Сегодня мы совместно с органами исполнительной власти, прокуратурой Приморского края, общественными организациями прорабатываем все возможные варианты ее решения. Этому вопросу, в частности, было посвящено специальное заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан в ноябре текущего года» — сказал Александр Ролик. При этом он предложил молодым коллегам продумать собственные инициативы в этой сфере и направить их в Законодательное Собрание.

Обеспечение служебным жильем молодых специалистов-бюджетников, по мнению председателя краевого парламента, также будет важным шагом в решении проблемы нехватки узких специалистов в медицинских учреждениях Приморья. Эту проблему поднял в ходе дискуссии депутат Думы Арсеньевского городского округа Анатолий Лунев. По словам Александра Ролика, сегодня на федеральном уровне рассматривается вопрос о направлении в российские регионы специалистов для работы в бюджетных отраслях в рамках целевой подготовки кадров. «Наша задача — создать для них необходимые условия, обеспечить жильем. В связи с чем социальному комитету Законодательного Собрания поручено подготовить краевой закон о предоставлении служебного жилья приезжим специалистам, которые будут работать в государственных учреждениях» — сказал он. Кроме того, в борьбе с дефицитом кадров должна помочь целевая контрактная подготовка в приморских вузах, призванная заменить собой существовавшую в советское время систему распределения выпускников.

От обсуждения социальных проблем к вопросам защиты окружающей среды направила дискуссию член молодежного парламента при Думе Спасского городского округа Екатерина Черевикова. Рассказывая молодежи о тех шагах, что были сделаны парламентариями для улучшения в Приморском крае экологической обстановки, депутат Николай Селюк напомнил о недавно принятом законе об охране атмосферного воздуха: «Он позволяет органам исполнительной власти вводить дополнительные экологические требования для субъектов хозяйственной деятельности, ограничения на движение автотранспорта в рекреационных зонах и на особо охраняемых территориях. Стало возможным остановить работу предприятия, которое оказывает негативное воздействие на природу, до устранения его причины».

Также участники дискуссии рассмотрели инициативу создания межрайонных центров ГТО и обсудили будущее института сити-менеджеров в муниципалитетах края, обменялись мнениями по вопросу кредитования сельхозпроизводителей и защиты населенных пунктов от наводнений.

«Я считаю, дискуссия и форум, в целом, состоялись. Сегодня мы проговорили те вопросы, которые в первую очередь волнуют молодежь, и вместе постарались найти их решение через нормотворчество, — отметил Александр Ролик. — Результаты обсуждения станут основой для разработки законопроектов, направленных на закрепление молодежи в Приморье и улучшение жизни в крае».

Напомним, Форум приморской молодежи прошел в минувшие выходные в кампусе Дальневосточного федерального университета. В рамках форума проведен комплекс мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях края. В мастер-классах, тренингах, дискуссиях и лекциях приняли участие около 100 молодых парламентариев из 24 городов и районов Приморья.