Кандидатов в мэры Владивостока проверили на судимость
Конкурсная комиссия назвала тех, кто прошёл во второй этап.
Конкурсная комиссия назвала тех, кто прошёл во второй этап.
Сегодня, 13 декабря, стали известны результаты первого этапа конкурсной процедуры отбора кандидатов на пост градоначальника. Как сообщил РИА «Восток-Медиа» член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Павел Ясевич, во второй тур прошли все 56 претендентов, оставшихся из «Списка 60» после рассмотрения документов 5 декабря.
Заседание комиссии из восьми человек под руководством
Далее будет этап собеседования с каждым кандидатом — 15 декабря.