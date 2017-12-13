Кандидатов в мэры Владивостока проверили на судимость

Сегодня, 13 декабря, стали известны результаты первого этапа конкурсной процедуры отбора кандидатов на пост градоначальника. Как сообщил РИА «Восток-Медиа» член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Павел Ясевич, во второй тур прошли все 56 претендентов, оставшихся из «Списка 60» после рассмотрения документов 5 декабря.