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04:37 (мск), источник: Восток Медиа

Кандидатов в мэры Владивостока проверили на судимость

Конкурсная комиссия назвала тех, кто прошёл во второй этап.

Источник: Reuters

Сегодня, 13 декабря, стали известны результаты первого этапа конкурсной процедуры отбора кандидатов на пост градоначальника. Как сообщил РИА «Восток-Медиа» член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Павел Ясевич, во второй тур прошли все 56 претендентов, оставшихся из «Списка 60» после рассмотрения документов 5 декабря.

Заседание комиссии из восьми человек под руководством вице-губернатора Дмитрия Братыненко прошло утром в Думе Владивостока. К этому дню стали известны результаты проверки кандидатов на наличие судимости и двойного гражданства.

Далее будет этап собеседования с каждым кандидатом — 15 декабря.

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