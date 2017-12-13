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05:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прокурора назначили в Хабаровске

Им стал старший советник юстиции Кирилл Осипчук.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кирилл Николаевич Осипчук назначен прокурором Хабаровска Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

С 13.12.2017 приступил к исполнению обязанностей новый прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук, занимавший ранее должность прокурора Железнодорожного района.

Кирилл Осипчук родился в 1974 году в Хабаровске. В 1997 г. окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция».

Профессиональную деятельность начал в органах прокуратуры Хабаровского края с 2002 г., последовательно занимая должности помощника прокурора Нанайского района, следователя, старшего следователя прокуратуры Индустриального района Хабаровска, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере и о несовершеннолетних прокуратуры края, первого заместителя прокурора Краснофлотского района Хабаровска Хабаровского края. Занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Хабаровского края.

С 17.12.2012 года занимал должность прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска.

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