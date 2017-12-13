Прокурора назначили в Хабаровске

Кирилл Осипчук родился в 1974 году в Хабаровске. В 1997 г. окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция».

Профессиональную деятельность начал в органах прокуратуры Хабаровского края с 2002 г., последовательно занимая должности помощника прокурора Нанайского района, следователя, старшего следователя прокуратуры Индустриального района Хабаровска, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере и о несовершеннолетних прокуратуры края, первого заместителя прокурора Краснофлотского района Хабаровска Хабаровского края. Занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Хабаровского края.