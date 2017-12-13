Прокурора назначили в Хабаровске
Им стал старший советник юстиции Кирилл Осипчук.
Им стал старший советник юстиции Кирилл Осипчук.
Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Кирилл Николаевич Осипчук назначен прокурором Хабаровска Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.
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Кирилл Осипчук родился в 1974 году в Хабаровске. В 1997 г. окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «юриспруденция».
Профессиональную деятельность начал в органах прокуратуры Хабаровского края с 2002 г., последовательно занимая должности помощника прокурора Нанайского района, следователя, старшего следователя прокуратуры Индустриального района Хабаровска, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере и о несовершеннолетних прокуратуры края, первого заместителя прокурора Краснофлотского района Хабаровска Хабаровского края. Занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Хабаровского края.
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