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07:12 (мск), источник: Sputnik.md

СМИ: последнего монарха Румынии погребут не по канонам

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Похороны последнего короля Румынии Михая Первого состоятся 16 декабря.

Источник: Sputnik.md

А пока ведутся последние приготовления к торжественной церемонии, в румынской прессе активно обсуждают это предстоящее мероприятие.

Директор Муниципального музея румынского города Куртя-де-Арджеш Штефан Думитраке, например, уверен, что монарха и последнего маршала румынской армии не соответствует ни православным, ни военным традициям. Ведь его предшественников, Кароля I, Фердинанда I, королеву Марию, хоронили иначе.

Раньше, когда Румыния еще была королевством, предусматривалась железнодорожная перевозка тела скончавшегося монарха из Бухареста в Синаю, где была резиденция династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов. Затем гроб с покойным монархом устанавливался на повозке-лафете артиллерийского орудия времен Первой мировой войны, запряженной шестеркой вороных коней. Затем похоронная процессия отправлялась к некрополю в Куртя-де-Арджеш. Так воздавались почести почившим полководцам и выдающимся руководителям государства.

По информации Королевского дома Румынии тело покойного короля будет доставлено из Бухареста в Куртя-де-Арджеш похоронным кортежом по трассе. Есть информация, что вокзал в Синае закрыт в связи с ремонтными работами.

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Вызывает споры и время захоронения короля в усыпальнице города Куртя-де-Арджеш. Согласно программе, объявленной Королевским домом, похоронная служба состоится в Патриаршем соборе в Бухаресте с 12:30 до 14:00 по местному времени, которое совпадает в кишиневским. Церемония же захоронения тела короля Михая начнется в Куртя-де-Арджеш в 18:45. Слишком позднее время погребения вызывает негодование людей. Кстати, простые граждане не будут допущены в некрополь.

А Православная церковь Румынии заявила, что ничего не имеет против такого позднего богослужения.

«Это не является нарушением православной традиции. В силу обстоятельств провести захоронение раньше никак не получается. И это было решением Королевского дома, а не церкви», — сказал журналистам пресс-секретарь Румынской ПЦ Василе Бэнеску.

Согласно некоторым источникам, стальная корона, символ румынской монархии, которым короновали всех её королей, будет помещена на гроб с телом последнего монарха Румынии.
Этот венец был отлит из турецкой пушки для коронации первого монарха Румынии Кароля I. Пушка эта была захвачена во время битвы под Гривицей 30 августа 1877 года, в период русско-турецкой войны, где Румыния выступала союзником России, а, согласно мирному договору, получила независимость от Высокой Порты.

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