СМИ: последнего монарха Румынии погребут не по канонам
КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Похороны последнего короля Румынии Михая Первого состоятся 16 декабря.
КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Похороны последнего короля Румынии Михая Первого состоятся 16 декабря.
А пока ведутся последние приготовления к торжественной церемонии, в румынской прессе активно обсуждают это предстоящее мероприятие.
Директор Муниципального музея румынского города
Раньше, когда Румыния еще была королевством, предусматривалась железнодорожная перевозка тела скончавшегося монарха из Бухареста в Синаю, где была резиденция династии
По информации Королевского дома Румынии тело покойного короля будет доставлено из Бухареста в
Вызывает споры и время захоронения короля в усыпальнице города
А Православная церковь Румынии заявила, что ничего не имеет против такого позднего богослужения.
«Это не является нарушением православной традиции. В силу обстоятельств провести захоронение раньше никак не получается. И это было решением Королевского дома, а не церкви», — сказал журналистам
Согласно некоторым источникам, стальная корона, символ румынской монархии, которым короновали всех её королей, будет помещена на гроб с телом последнего монарха Румынии.
Этот венец был отлит из турецкой пушки для коронации первого монарха Румынии Кароля I. Пушка эта была захвачена во время битвы под Гривицей 30 августа 1877 года, в период