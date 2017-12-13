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07:11 (мск), источник: СуперОмск

Бурков поможет омичам установить флаг Омской области в Антарктиде

Вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, руководитель фонда «Сибирские парусные экспедиции» Сергей Щербаков обратился к врио губернатора Омской области Александру Буркову с просьбой оказать поддержку в подготовке путешествия к Антарктиде.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По словам Щербакова, совершить кругосветную экспедицию к полюсам планируется на новой парусно-моторной яхте «Сила Сибири». Она превышает в длину 32 метра, а ее водоизмещение — 108 тонн, что позволяет выдерживать экстремальные условия.

Участники экспедиции планируют пройти по маршруту Беллинсгаузена и Лазарева, открывших Антарктиду. В 2020 году этому открытию будет 200 лет. При этом, на яхте моряки хотят обогнуть оба полюса, стартовав и финишировав в Омске. Знаменательную дату планируется встречать прямо у побережья континента.

Александр Бурков отметил значимость предстоящей экспедиции и подчеркнул, что этот план достоин рассмотрения на федеральном уровне, после чего поручил написать письмо полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло, а также заручиться поддержкой в Госдуме РФ и Совете Федерации.

«Думаю, министерство спорта поддержит идею, чтобы знамя Омской области было установлено в Антарктиде», — заявил Александр Бурков.

Врио губернатора также предложил Сергею Щербакову, который является не только капитаном яхты «Сибирь», но и директором Омского яхт-клуба, встретиться еще раз, чтобы обсудить перспективы развития парусного спорта и создания необходимой инфраструктуры в акватории Зеленого острова.

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