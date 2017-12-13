Бурков поможет омичам установить флаг Омской области в Антарктиде

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По словам Щербакова, совершить кругосветную экспедицию к полюсам планируется на новой парусно-моторной яхте «Сила Сибири». Она превышает в длину 32 метра, а ее водоизмещение — 108 тонн, что позволяет выдерживать экстремальные условия.

Участники экспедиции планируют пройти по маршруту Беллинсгаузена и Лазарева, открывших Антарктиду. В 2020 году этому открытию будет 200 лет. При этом, на яхте моряки хотят обогнуть оба полюса, стартовав и финишировав в Омске. Знаменательную дату планируется встречать прямо у побережья континента.

Александр Бурков отметил значимость предстоящей экспедиции и подчеркнул, что этот план достоин рассмотрения на федеральном уровне, после чего поручил написать письмо полномочному представителю президента РФ в СФО Сергею Меняйло, а также заручиться поддержкой в Госдуме РФ и Совете Федерации.

«Думаю, министерство спорта поддержит идею, чтобы знамя Омской области было установлено в Антарктиде», — заявил Александр Бурков.