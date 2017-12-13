Бурков поможет омичам установить флаг Омской области в Антарктиде

По словам Щербакова, совершить кругосветную экспедицию к полюсам планируется на новой
Участники экспедиции планируют пройти по маршруту Беллинсгаузена и Лазарева, открывших Антарктиду. В 2020 году этому открытию будет 200 лет. При этом, на яхте моряки хотят обогнуть оба полюса, стартовав и финишировав в Омске. Знаменательную дату планируется встречать прямо у побережья континента.
«Думаю, министерство спорта поддержит идею, чтобы знамя Омской области было установлено в Антарктиде», — заявил Александр Бурков.
Врио губернатора также предложил Сергею Щербакову, который является не только капитаном яхты «Сибирь», но и директором Омского